« Quand Baudelaire jetait les bases du théâtre de la cruauté ». Conf. d'Étienne Crosnier (Séminaire du Groupe Baudelaire de l'ITEM)

Vendredi 12 juin, de 16h à 18h, à l'ENS, salle Favard (46 rue d'Ulm, 75005),

le séminaire du Groupe Baudelaire accueillera une intervention d'Étienne Crosnier (Sorbonne Université)

« Quand Baudelaire jetait les bases du théâtre de la cruauté »

Entrée libre sans inscription.

Pourquoi Baudelaire écrit-il pour le théâtre ? Pour éponger ses dettes. Pour la fascination qu’exercent sur lui les comédiennes, la scène, la salle, le lustre. Pour explorer tous les genres littéraires, comme Hugo, Musset, ou Banville. Mais surtout parce que l’espace scénique lui permet de représenter une idée nouvelle : la libération des refoulements de l’homme, avec un minimum d’artifices.

S’il s’arrête à des ébauches de pièces autour de la femme, ange du Mal, et de l’homme, sur la pente du vice, de la démesure et de la transgression, il n’en jette pas moins les premiers fondements du théâtre de la cruauté. Mais ce théâtre, qui fait la part belle à la psychologie des personnages au détriment de la dramaturgie, est jugé inadapté au public du Second Empire et donc peu rentable.

Après sa mort, des critiques avisés – Eugène Crépet, Jean Pommier, Roland Barthes – révisent pourtant à la hausse ses projets de pièces comme le pendant négatif des Fleurs du mal : un théâtre d’idées, sans unité ni théâtralité, mais qui anticipe Le Théâtre et son double d’Antonin Artaud au XXesiècle.

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Doctorant en littérature comparée à Sorbonne Université, Étienne Crosnier est critique littéraire (Revue de Littérature comparée, Paris de Lutèce à nos jours, Le Magazine du bibliophile, La Revue du souvenir napoléonien). Il est essayiste : Baudelaire, pionnier du « théâtre et son double » (Complicités) ; Germain Nouveau. Comprendre les malentendus d’un mythe (L’Harmattan) ; Gracq (Le Bord de l’eau) ; Genevoix, de près… (la guêpine) en collaboration avec Pierre Brunel. Il est également l’auteur d’un livre de collection, Histoires de Suresnes, et de recueils de poèmes (Nu Âge, Éléments de rupture, Un sommier sous la mer, L’Exode immobile).