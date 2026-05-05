Proust revisité. Nouvelles approches scientifiques et didactiques (Lausanne)
Journée de formation continue, 8h-45-19h30
Les commémorations de Marcel Proust – cent-cinquantenaire de sa naissance en 2021 et centenaire de sa mort en 2022 – ont donné lieu à des expositions et des publications novatrices. Cette formation présente quelques unes des approches contemporaines qui incitent à redécouvrir l’œuvre de l’auteur. La querelle lancée par le jeune Proust « contre l’obscurité » et son débat avec Mallarmé, son dialogue méconnu avec les sciences et son influence sur l’anthropologie, les illustrations artistiques de son roman et l’élaboration récente d’une véritable didactique proustienne sont autant de pistes pour lire et étudier en classe À la recherche du temps perdu. Loin des clichés persistants (Proust est illisible, intimiste, impossible à enseigner, on ne l’illustre pas…), nous inviterons à considérer l’auteur comme un compagnon dans l’exploration interdisciplinaire de la langue et des lettres.
Programme
MATINÉE
Proust ou la querelle du livre absolu
Intervention d’Antonio Rodriguez
Entre le texte de Proust et l’illustration: le livre
Intervention de Jan Baetens
APRÈS-MIDI
Proust: défendre la littérature avec la science
Intervention de Pauline Mettan
À la Recherche du temps perdu: explorations didactiques
Intervention de Pauline Moret-Jankus
Discussion et retours d’expérience
Échange avec l’autrice Catherine Cusset sur son dernier livre, Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard, 2025)
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Proust (tout ou partie) pour participer à cette journée.
Les participant·e·s seront également invité·e·s à répondre à un sondage préalable et anonyme sur les défis que posent aujourd’hui, à leur avis et/ ou dans leur expérience professionnelle, la lecture et l’enseignement du roman À la recherche du temps perdu.
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ORGANISATION
Section de français, Faculté des lettres, Université de Lausanne
Comité d’organisation
Dominique Kunz Westerhoff
Professeure associée, Section de français, Faculté des lettres, UNIL
Rudolf Mahrer
Professeur associé, Section de français, Faculté des lettres, UNIL
Intervenant·e·s
Jan Baetens
Professeur honoraire en études culturelles à la Katholieke Universiteit Leuven, Docteur honoris causa de l’UNIL
Pauline Mettan
Dre ès Lettres, Maître-assistante de littérature française, Université de Genève
Pauline Moret-Jankus
PhD, Professeure agrégée de lettres modernes au Lycée international Europole (Grenoble), Responsable du groupe «Enseigner Proust» dans l’Équipe Proust
Antonio Rodriguez
Professeur de littérature française, Section de français, Faculté des lettres, UNIL