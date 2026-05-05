Baudelaire et la belle Féline. Une nouvelle hypothèse. Conf. d'Aurélia Cervoni (séminaire du groupe Baudelaire, ITEM, ENS Paris)

Vendredi 29 mai, de 16h à 18h, à l'ENS, salle Favard (46 rue d'Ulm, 75005),

le séminaire du Groupe Baudelaire accueillera une intervention d'Aurélia Cervoni (CELLF – Sorbonne Université)

« Baudelaire et la "belle Féline". Une nouvelle hypothèse »

Entrée libre sans inscription.

Qui est la « belle Féline », dont le nom apparaît dans la troisième version de L’Horloge en prose (septembre 1862), sur un exemplaire de la deuxième édition des Fleurs du Mal et dans le Carnet de Baudelaire ? La tradition critique l’identifie à Jeanne, l’inspiratrice du Chat.

Nous proposons une autre hypothèse. Féline est le personnage principal d’un opéra-bouffe intitulé La Chatte merveilleuse, qui remporte un vif succès au Théâtre-Lyrique au printemps de 1862. Avatar féminin du Chat botté, aventurière séduisante et capricieuse, elle était incarnée à la scène par la cantatrice Marie Cabel, qui fut l’interprète phare du Théâtre-Lyrique dans les années 1850-1860 et à qui Sainte-Beuve a dédié un poème. Comment relire L’Horloge en prose à la lumière de cette hypothèse ?

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Ingénieur au CELLF (Sorbonne Université/CNRS), co-responsable du Groupe Baudelaire de l’ITEM (ENS-Ulm/CNRS), Aurélia Cervoni est l’auteur de travaux sur Théophile Gautier, Pétrus Borel et Philothée O’Neddy. Elle a collaboré à l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud (2009) dans la Bibliothèque de la Pléiade et édité Le Spleen de Paris et Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains dans la nouvelle édition des Œuvres complètes de Baudelaire (2024) publiée dans la même collection.