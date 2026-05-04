Le Sud italien face à la modernisation industrielle et aux enjeux environnementaux, 1945–1975 (Strasbourg)

Colloque international – Université de Strasbourg

Les 5 et 6 novembre 2026

SUDMOD

Le Sud italien face à la modernisation industrielle et aux enjeux environnementaux (1945–1975)

Appel à communications

Le colloque international SudMod. Le Sud italien face à la modernisation industrielle et aux enjeux environnementaux (1945-1975), soutenu par le programme des Initiatives d’Excellence de l’Université de Strasbourg, vise à explorer la manière dont les œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques italiennes parues durant la période 1945–1975 ont contribué à façonner l’imaginaire collectif du pays autour de trois noyaux thématiques et conceptuels interdépendants : le développement industriel, l’émergence d’une sensibilité écologique et la représentation du Sud de l’Italie, envisagé comme un paradigme interprétatif privilégié de dynamiques transnationales et globales.

Le colloque, qui s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire, procède de la conviction que la culture, en tant que dispositif esthétique et épistémique, ne se limite pas à refléter une réalité donnée, mais participe activement à la construction des représentations du Sud, du progrès technologique et de l’environnement au sein des processus identitaires de la société. La production culturelle italienne de l’après-guerre a, en effet, remis en question, ou parfois renforcé, l’image traditionnelle et canonique d’un Sud arriéré opposé à un Nord développé, efficace, plus ou moins en phase avec l’Europe, tout en mettant en évidence les conflits socio-écologiques générés par une modernisation accélérée et forcée dans le Mezzogiorno (le «l’Italie méridionale»): des migrations internes à l’industrialisation indiscriminée des territoires et des espaces verts, de la dégradation environnementale au bouleversement des secteurs agricoles.

Dans cette perspective, le colloque entend analyser, par l’intégration de différentes approches méthodologiques, les nouveaux paradigmes interprétatifs et identitaires introduits par des narrations culturelles ayant opéré selon une « triangulation » critique fondée sur trois axes : le développement économique, le coût humain et environnemental de la modernisation, et l’idée de Sud. L’objectif principal est de dégager une image du Mezzogiorno enfin affranchie de parallélismes et de comparaisons préjudiciables, et de la reconnaître comme un observatoire privilégié pour comprendre les phénomènes de la modernité.

La perspective théorique interdisciplinaire favorise la convergence, dans un même espace d’échange et de dialogue, d’orientations scientifiques telles que les études postcoloniales et subalternes, le méridionalisme critique, l’écocritique et les humanités environnementales. Le colloque se veut ainsi une occasion de relire, en contre-jour, tant les dénonciations explicites de désastres écologiques et de déséquilibres territoriaux que les métaphores environnementales et les symboles qui peuplent les récits consacrés au Sud, afin de montrer comment, dans les représentations culturelles de la période 1945–1975, la question méridionale et la question environnementale confluent en un discours unitaire, anticipant des thématiques aujourd’hui actuelles et très débattues : la justice environnementale, l’environmentalism of the poor, la gentrification.

Dans la continuité de cette orientation, le colloque va réunir des chercheurs et des spécialistes de renommée internationale tels que Rebecca Falkoff, Gaia Giuliani, Fabio Moliterni, Marco Gatto et Bernardo De Luca, invités confirmés. Une table ronde est également prévue, organisée en collaboration avec l’Institut italien de culture de Strasbourg, ouverte au grand public et aux étudiants de l’Université de Strasbourg, qui verra dialoguer des figures de premier plan du paysage culturel italien contemporain, parmi lesquelles l’écrivaine italienne Claudia Durastanti.

Le colloque accueille des contributions adoptant une approche intersectionnelle et interdisciplinaire, capable d’articuler les axes méthodologiques et thématiques indiqués et de les rapporter à l’analyse des représentations culturelles du Sud au cours de la période 1945–1975. Seront également prises en considération des propositions qui, tout en s’écartant partiellement de ce cadre, dialoguent de manière significative avec l’orientation générale de l’initiative. Les contributions pourront se développer à partir des axes suivants :

1. Méridionalisme critique et pensée méridienne

• Héritages et transformations du méridionalisme critique en dialogue avec les représentations culturelles du Sud dans la période 1945–1975 ;

• Le Sud comme laboratoire épistémique de la modernité et comme espace privilégié pour lire les tensions entre développement économique et environnement ;

• L’Italie du Sud et le Sud global : imaginaires communs et convergences socio-culturelles.

2. Postcolonial et Subaltern Studies

• Relectures postcoloniales du Mezzogiorno dans l’après-guerre, en relation avec les représentations culturelles du Sud et leurs dispositifs narratifs ;

• Dynamiques de subalternité, de marginalité et d’agency dans les formes littéraires, filmiques et artistiques qui racontent le Mezzogiorno ;

• Récits littéraires, filmiques et artistiques qui contribuent à la construction et à la problématisation de l’imaginaire du Mezzogiorno.

3. Écocritique et humanités environnementales

• Métaphores environnementales, symboles écologiques et rhétoriques de la nature et du paysage comme instruments de construction de l’identité du Mezzogiorno ;

• Justice environnementale, environmentalism of the poor, conflits socio-écologiques : représentations des coûts environnementaux du “miracle économique” italien ;

• Intersections entre question méridionale et question environnementale dans les récits sur le Sud de l’après-guerre.

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Comité scientifique:

Carlo Baghetti (CHER – Université de Strasbourg), Alessandro Cinquegrani (Università Ca’ Foscari Venezia), Emanuele Cutinelli-Rendina (CHER – Université de Strasbourg), Anna Frabetti (CHER – Université de Strasbourg), Claudio Milanesi (CAER – Aix Marseille Université), Vincenza Perdichizzi (CHER – Université de Strasbourg), Franca Sinopoli (Sapienza Università di Roma)

Comité d’organisation:

Niccolò Amelii (Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara), Carlo Baghetti (CHER – Université de Strasbourg), Angela D’Angelo (Università Ca’ Foscari Venezia), Annamaria Elia (Sapienza Università di Roma).

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Soumission des propositions :

Les propositions, au format Word ou PDF, doivent être rédigées en français, en italien ou en anglais et devront contenir un résumé de 300 mots maximum, une bibliographie essentielle ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique (150 mots maximum).

Chaque intervention aura une durée maximale de 20 minutes. Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 30 juin 2026 à l'adresse suivante : colloquesudmod2026@gmail.com

Le résultat de la sélection sera communiqué avant le 31 juillet 2026.

Une sélection des interventions présentées au colloque fera l’objet d’une publication. Les contributions, originales et inédites, seront soumises à un processus d’évaluation par les pairs.

Toutes les informations logistiques concernant le programme du colloque et la date limite d’envoi des contributions seront communiquées ultérieurement aux participants.

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Bibliographie essentielle

Marco Armiero, Stefania Barca, Storia dell’ambiente. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2004.

Carlo Baghetti, Mauro Candiloro, Jim Carter, Paolo Chirumbolo, Maria Luisa Mura (a cura di), Ecologia e lavoro. Dialoghi interdisciplinari, Udine, Mimesis, 2023.

Stefania Barca, Workers of the Earth: Labour, Ecology and Reproduction in the Age of Climate Change, London, Pluto Press, 2024.

Roberta Biasillo, Elisa Tizzoni, Can the Subaltern speak attraverso l’ambiente? Tra Storia dell’ambiente e Subaltern Studies, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 44, 4/2020.

Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Bari-Roma, Laterza, 1996.

Valeria Deplano, Lorenzo Mari, Gabriele Proglio (a cura di), Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e storia, Roma, Aracne, 2014.

Marco Gatto, Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Letteratura, politica, inchiesta, Roma, Carocci, 2023.

Gaia Giuliani (a cura di), Il colore della nazione, Milano, Le Monnier, 2015.

Gaia Giuliani, Cristina Lombardi-Diop, Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Milano, Le Monnier, 2013.

Antonio Gramsci, Quaderno 25: Ai margini della storia (storia dei gruppi sociali subalterni) [1934], in Id., Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975.

Serenella Iovino, Ecologia letteraria. Una strategia di sopravvivenza, Milano, Edizioni Ambiente, 2006.

Serenella Iovino, Serpil Oppermann (a cura di), Material Ecocriticism, Bloomington, Indiana University Press, 2014.

Serenella Iovino, Paesaggio civile. Storie di ambiente, cultura e resistenza, Milano, Il Saggiatore, 2022.

Cristina Lombardi-Diop, Caterina Romeo (a cura di), L’Italia postcoloniale, Milano, Le Monnier, 2014.

Fabio Moliterni, Finzioni meridionali. Il Sud e la letteratura italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2024.

Rob Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Cambridge, Harvard University Press, 2013.

Niccolò Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Roma, Carocci, 2017.

Jane Schneider, Italy’s “Southern Question”: Orientalism in One Country, New York, Berg, 1998.

Franca Sinopoli (a cura di), Postcoloniale italiano: tra letteratura e storia, Aprilia, Novalogos, 2013.

Gayatri Chakravorty Spivak, Selected Subaltern Studies, edited with Ranajit Guha, Oxford, Oxford University Press, 1988.