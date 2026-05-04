Paroles indirectes : penser la médiation dans les fictions narratives médiévales (XIIe-XVe s.) (Paris)

Programme

10h : Accueil des participants

10h15 : Ouverture de la journée d’étude

Matinée

Présidence de séance : Dominique Demartini

10h30 - 12h30

Florence TANNIOU (Université Paris Nanterre) :La seconde mort de Palamède : l’ambivalence d’un récit médiatisé. Réflexion sur la médiation et l’adhésion du récit dans le Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure et ses réécritures (XIIe-XVe siècles)

Sophie MARNETTE (University of Oxford) : Discours Indirect Libre et médiation dans les fictions narratives médiévales (XIIe-XIIIe siècles)

Vanessa OBRY (Université de Haute-Alsace) :Le roman passeur de poésie : insertions lyriques et médiations dans le roman en vers (XIIIe-XIVe siècles)

Déjeuner : buffet

Après-midi

Présidence de séance : Mireille Séguy

14h - 15h30

Aurélie BARRE (Université Jean Moulin - Lyon 3) : Images anagogiques de la littérature courtoise : voir et rejoindre l’autre

Adélaïde PILLOUX/ Amandine PIOT (Université Lumière Lyon 2/ Université Sorbonne Nouvelle) : Le temps du détour. Vers une lecture médiate du Laüstic et de Yonec de Marie de France

Pause

16h - 17h30 : 18h : Geoffrey DERAIN (École normale supérieure) : « Transformissions » du Chevalier au lion dans les romans arthuriens en vers (XIIIe-XIVe siècles)

Nathalie KOBLE (École normale supérieure) : L’équation Galehaut, du Lancelot aux Decameron, ou l’invention de l’entre-deux

Clôture de la journée d’étude

Journée d’étude internationale organisée par l’Université Sorbonne Nouvelle (CERAM-EA 173) et l’Université Lumière Lyon 2 (UFR LESLA / CIHAM UMR 5648)

Organisation :

Marie-Pascale Halary, Adélaïde Pilloux, Amandine Piot et Mireille Séguy