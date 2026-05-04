Préparation à l'agrégation spéciale docteur.e.s de lettres modernes (UPEC)

Préparation comodale à l'agrégation spéciale de Lettres modernes à l'Université Paris-Est Créteil



L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) a ouvert à la rentrée 2025 une formation qualifiante « P.A.S. », qui propose une préparation à l’agrégation externe spéciale de Lettres modernes. Elle s’adresse à tout.e titulaire d’un doctorat de sciences humaines et sociales désireux.se de préparer cette agrégation.

La formation dispense l’ensemble des enseignements prévus par les textes officiels, aussi bien pour les épreuves d’admissibilité que pour les épreuves d’admission.

Le détail de ces enseignements est défini chaque année par le programme officiel indiquant la liste des œuvres retenues pour la session du concours.

Il inclut la littérature française, la littérature générale et comparée, l’ancien français, la grammaire moderne et la « mise en perspective didactique d’un dossier de recherche ».

La formation prévoit un entraînement régulier aux différents exercices (écrits et oraux) du concours, ainsi qu’un rappel des méthodes.

Les + de la formation

La formation est la seule, en France, qui soit exclusivement dédiée à la préparation de l’agrégation externe spéciale de Lettres modernes.

Les enseignements sont intégralement dispensés de manière comodale : vous avez le choix d’y assister physiquement ou en ligne, ainsi que de récupérer le contenu de la séance sous la forme d’un enregistrement video.

L'année de préparation écoulée a confirmé l'intérêt de cette formule comodale dynamique, efficace et stimulante, entre agrégatifs et enseignants mais aussi au sein du groupe des agrégatifs.

L’équipe pédagogique réunit plusieurs collègues qui ont siégé au jury de l’agrégation spéciale de Lettres modernes, voire au directoire du concours, et qui ont donc une parfaite connaissance des épreuves.





Lieu de la formation

La formation « P.A.S. » a lieu de manière comodale :

o en présentiel à l’UPEC, Campus Central, 60 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil (métro ligne 8 : Créteil université), le mercredi après-midi et le samedi toute la journée;

o en distanciel par l'outil de visioconférence de l'UPEC

o en différé sur Upec-Pod, site de vidéos hébergé par l'UPEC.

- Calendrier pédagogique

o La formation P.A.S. s'étend de septembre à juin.

o Elle dispense 170h annuelles d’enseignement.

- Conditions financières

o Les frais d’inscription se montent à 650€ (possibilité de payer en trois fois).

- Contacts pour informations et inscriptions

o Les inscriptions à la formation sont ouvertes jusqu’au 6 septembre 2026 :

o Envoyer un CV et une lettre de motivation à Anne TEULADE (anne.teulade@u-pec.fr) et Élisabeth LE CORRE (elisabeth.le-corre@u-pec.fr)