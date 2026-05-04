Europe n° 1164 : "Le conte classique – Philippe Forest"

C’est sous le règne de Louis XIV qu’apparaît, se développe et se codifie le conte tel qu’il se pratiquera longtemps par la suite. Ce numéro d’Europe aborde sous différents aspects, et notamment dans une perspective historique, l’invention du conte au XVIIesiècle, sa réception par son premier public et son rôle dans l’exploration des possibilités modernes de la littérature.

Dans le même numéro, un cahier est consacré à Philippe Forest, un écrivain majeur d’aujourd’hui. Brouillant les frontières entre fiction et réalité, il n’a de cesse d’interroger ce que l’art peut faire de la mort.

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