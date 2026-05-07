Olivier Barrot, Saint-Germain-des-Prés, variations

« Je ne l’ai pas vécue, la mythique époque de Saint-Germain-des-Prés. Mais de ce quartier si peu étendu de Paris, de cette presque décennie — 1941-1951, des millésimes de mémoire, prodigieux —, j’ai respiré les effluves, mesuré les influences, compulsé les journaux, écouté les refrains, recherché les images et les films, collectionné les romans, les pièces, les poèmes, retrouvé les saveurs et les boissons à la mode, fréquenté les estaminets, cafés et cabarets, exploré les mémoires.

En retracer une fois encore l’histoire ? Inutile, il existe plusieurs bons livres sur le sujet. J’ai pensé plutôt à une promenade documentée, au gré des souvenirs, des amitiés durables et des rencontres fugaces, des incidents graves ou cocasses, une balade d’aujourd’hui dans le Paris d’hier. Au fil de mes pas dans le faubourg, nous croiserons les gens de plume et de musique, ceux et celles du cinéma, les romanciers, les théâtreux, les peintres, et bien d’autres encore. Un recueil de nouvelles ou de vignettes, au passé comme au présent, véridiques ou vraisemblables. »

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