Sans entraves ni temps morts

On peut retrouver sur Cairn un titre de Cécile Guilbert datant de 2009 : Sans entraves et sans temps morts. Avec une pugnacité et une érudition impressionnante, Cécile Guilbert développe en cinquante textes une vision très nette d’un art qui est à la fois celui de goûter, de lire, de voir, de sentir, d’écouter, de toucher, d’aimer. "Sans entraves et sans temps morts. Parce qu’il s’agit avant tout de vivre et de jouir". On y suit l'essayiste dans ses déplacements à travers le temps sur un maximum de théâtres d’opérations pour trouver partout matière à penser. Dans les jardins, les cafés, les musées. Parmi les libertins, les surréalistes, les stars du rock. À l’âge baroque, au siècle des Lumières, dans la société du spectacle. À travers le cinéma, la mode, et surtout la littérature.