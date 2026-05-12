Passion de George Sand

"À force de peindre la passion amoureuse, je la connaîtrai peut-être un jour. Tout ce que j’écris l’appelle." George Sand a aimé, nous disent ses biographes. Aimer et écrire, en effet, ont été les deux grandes affaires de son existence. Mais qu’en sait-on, au juste ? Les documents butent sur bien des silences et bien des censures. Dans Les amours de George, Stéphane Guéguan cherche à révéler une femme de désirs qui brûle à la hauteur de ses sentiments et de ses héroïnes inoubliables. Sandeau, Mérimée, Musset, Balzac, Chopin et Delacroix, autant que Marie Dorval et quelques autres amazones, rentrent en scène, et redonnent chair au romantisme comme à un âge d’or de la vraie vie. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…

Pour les 150 ans de sa disparition, les éditions Gallimard nous offrent une salve de rééditions dont Fabula propose un extrait : les Écrits politiques, pour certains méconnus, réunis par Philippe Roger, François le Champi dans une nouvelle édition procurée par Martine Reid, et Lélia, préfacé par José-Luis Diaz.

Paraît également ces jours-ci aux éditions Perrin la biographie signée par Marie-Hélène Baylac, Georges Sand. La passion de la vie, mais il faudra attendre quelques semaines encore pour découvrir l'essai de Sophie Ménard sur Indiana de George Sand, un roman des possibles annoncé aux éditions Hermann sous ce titre énergique sinon efficace : Se débarrasser d'un époux violent.

Rappelons que la revue Écolittératures a consacé sa première livraison à "George Sand et les espaces naturels", à l'initiative de Pascale Auraix-Jonchière. Et signalons que se tiendra en mai 2027 à la Sorbonne nouvelle un colloque intitulé "George Sand, une écrivaine face à la démocratie" ; l'appel à contributions court jusqu'au 15 septembre.

(Illustr: Détail d'un carton de la tapisserie d'hommage à George Sand tissée pour Aubusson par Françoise Pétrovitch ©Zoé Forget)