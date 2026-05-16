Une mémoire des savoirs

À une époque où les éditeurs les mieux nantis se hâtent d’enterrer leurs propres revues en même temps que leur directeur (ainsi des Temps modernes au lendemain de la disparition de Claude Lanzmann en 2018, ou de L’Infini à la mort de Philippe Sollers en 2023), et dans un âge où les périodiques naissent spontanément sur le web pour disparaître après quelques années d’existence, l’un chassant l’autre au rythme de la succession des générations, rares sont les revues à pouvoir fêter leurs cent ans. Pour son (premier) centenaire, Études de lettres, la revue de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, a invité ses actuels enseignants et chercheurs à se plonger dans les archives de la revue, désormais entièrement numérisées, et à se réapproprier avec elles la longue histoire des disciplines. Les contributeurs ont ainsi choisi de distinguer un article isolé, ou plusieurs articles traitant d’un même sujet, ou encore tout un sommaire, en lui associant un texte de présentation destiné à introduire le ou les textes retenus pour proposer une réflexion sur l’histoire de la discipline concernée, ses évolutions épistémologiques, ses options méthodologiques ou la permanence de ses enjeux, et, le cas échéant, sa place au sein de la Faculté comme du monde académique. Se trouvent ainsi mis en lumière des articles qui témoignent d’une époque dans l’histoire d’une discipline, ou qui permettent de mesurer un tournant dans les méthodes, d’un déplacement des frontières de tel champ du savoir, ou à l’inverse d’une stabilité des interrogations spécifiques à la discipline concernée. Que signifie au fond pour une production dans le domaine des sciences humaines le fait de "faire date" ? Et comment s’opèrent les renouvellements, voire les "redécouvertes" ? Ce numéro anniversaire paraît à l'initiative de Marc Escola, Constance Frei et Martine Hennard Dutheil de la Rochère sous le titre "Mémoire des savoirs. Cent ans d’Études de lettres".

(Illustr. : Nature morte avec livres, ca. 1907-1908, Giacomo Giacometti, ©Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne)