La "langue noëlle" de Marc Graciano

Inaugurée il y a treize ans par Liberté dans la montagne (Corti, 2013), la bibliographie de Marc Graciano compte dix-sept titres à ce jour, sans rien céder de l’exigence qui avait caractérisé son entrée sur la scène littéraire. D’abord exclusivement attachée aux formes narratives, elle s’est récemment ouverte à la poésie : Noirlac (Le Tripode, 2023) et 137 pairons (Le Tripode, 2024) confirment le caractère expérimental d’une écriture qui n’a jamais cessé de renouveler ses terrains d’exploration. La reconnaissance critique dont Graciano a bénéficié dès ses premiers textes va croissant, y compris de la part de ses pairs ; alors que le rythme soutenu des parutions commence de tracer les contours d’une œuvre, il est temps que la recherche académique accorde à celle-ci l’attention qu’elle mérite. C’était l’ambition d’une journée d’études, organisée à la Sorbonne nouvelle le 4 juin 2024, que d’engager ce travail sous l’angle de la langue. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourd'hui les actes réunis par par Clara de Courson et Marie Vigy.