Depuis une vingtaine d’années, les rentrées littéraires sont marquées par des ouvrages d’écrivains-journalistes ou de journalistes-écrivains et par les prix littéraires qui leur sont souvent attribués. La littérature française s’ouvre de plus en plus à un genre littéraire qui semblait l’apanage des États-Unis : la non-fiction. Parallèlement, la presse écrite, entrée en crise au moins depuis le développement d’Internet, cherche une légitimité dans le développement de nouvelles écritures. Sont également apparus aussi bien du côté de la presse, de la production éditoriale que du web, des dispositifs hybrides se rattachant à la fois à la littérature et à l’information : des mooks, des bd-reportages, des sites de journalisme narratif, des maisons d’édition… C’est à ces phénomènes et à bien d’autres qui font bouger la frontière depuis longtemps poreuse entre journalisme et littérature que se consacre, du 20 au 22 mai à Montpellier, un festival imaginé par Marie-Ève Thérenty : "Plumes de presse" propose une déambulation à travers des expositions, des rencontres, des activités ludiques, des projections, des dédicaces, des conférences, des ateliers…
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Publié le par Marc Escola