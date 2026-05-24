Ma vie avec Armand Robin

Françoise Morvan offre à la collection Poésie/Gallimard une nouvelle édition de deux recueils d'Armand Robin, Ma vie sans moi suivi de Fragments (la précédente datait de 1970…). Il faut dire que la destinée de l’œuvre mythique d’Armand Robin (1912-1961) a connu un chemin sinueux et complexe. Poète inclassable, polyglotte, libertaire, dont les propres poèmes se sont écrits en symbiose avec son immense travail de traducteur dans une vingtaine de langues, Robin, mort à 49 ans dans des circonstances douteuses à la suite d’un tabassage dans un commissariat, a laissé derrière lui un ensemble désordonné de manuscrits et fragments inédits, dont le traitement éditorial ne pouvait être que problématique. Françoise Morvan, qui grâce à Robert Gallimard a eu accès à la masse de manuscrits sauvés par Georges Lambrichs et Claude Roland Manuel et conservés chez Gallimard, propose ici une nouvelle édition qui corrige certains choix arbitraires initiaux, réintroduit des traductions du poète qu’il considérait lui-même comme un vrai travail de création et complète le volume de fragments inédits qu'elle avait publiés dans la Blanche. Cette publication issue d’une recherche rigoureuse rend sans doute mieux justice à l’œuvre du poète breton que beaucoup considèrent comme un des sommets de la poésie française du XXe siècle.

—

Lire les éditos de la rubrique Questions de société…

Voir aussi les éditos de la rubrique Web littéraire…

Ou feuilleter l'album de l'année…