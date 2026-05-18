Simon dramaturge

La collection Folio Théâtre accueille l'unique pièce de Claude Simon, La séparation, dans une édition établie par Mireille Calle-Gruber, une manière de tragi-comédie moderne créée en 1963 et récemment mise en scène par Alain Françons avec Léa Drucker, Catherine Hiegel, Catherine Ferran, Pierre-François Garel et Alain Libolt. Deux couples de deux générations différentes se disputent et s’affrontent : les parents d’un côté, de l’autre le fils et sa femme. Après cinq ans de mariage, celle-ci s’apprête à rejoindre son amant. Tous attendent la mort de la tante, figure charismatique qui agonise dans une autre pièce. Au loin, passe et repasse un train. Crises de couple en miroir, règlements de comptes, mise à nu des frustrations et des hypocrisies… Sous les dehors du théâtre de Boulevard, c’est à un véritable huis clos familial que l’on assiste, aux accents crépusculaires et à la profondeur métaphysique.

(Illustr. : m.e.s Alain Françon, oct. 2025 au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris)