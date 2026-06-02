Rimbaud reloaded

Adrien Cavallero donne à la collection Folio Classiques une nouvelle édition de l'ensemble de l'œuvre de Rimbaud en deux volumes, fruit d’un travail extrêmement rigoureux sur les manuscrits de Rimbaud. Toutes les versions connues de ses textes y sont reproduites : on y retrouve la nouveauté radicale d’un poète au destin fulgurant, qui voulait changer la vie. Le premier tome donne à lire ses débuts d’une éblouissante précocité: les compositions latines de l’écolier prodige ; les premiers poèmes( traditionnellement rassemblés dans les « Cahiers de Douai ») ; et les pièces de 1871, année de la Commune de Paris. C’est l’entrée en littérature d’un poète qui brûle ce qu’il adore et invente à mesure qu’il détruit. Compositions latines, traduction inédite de Damien Crelier ; « Recueil Demeny V» ou « Cahiers de Douai » ; Poèmes de 1871 et autres textes.Le second tome regroupe les Poèmes de 1872 ; Une saison en enfer ; Les Illuminations et une sélection de lettres de 1872 à 1875, l’année où Rimbaud se tait, et où il entre dans la légende.