Les derniers jours de Max Jacob

En 1941, lors d’un dîner de notables à Montargis, le poète Max Jacob rencontre Jacques Évrard, un jeune homme de 17 ans qui vient de publier son premier recueil de poésie. En rentrant chez lui, Max Jacob écrira ses célèbres Conseils à un jeune poète. Le jeune et son aîné vont échanger trois lettres et ne se reverront plus. Trois ans plus tard, Max Jacob est arrêté par la police parce juif, puis transféré à Drancy, où il meurt. Quelques mois après, le jeune Jacques Évrard s’engage dans la LVF, qui sera bientôt intégrée à la Waffen SS. À la fin de sa vie, en 1993, Évrard publie un livre étrange, Correspondance entre Max Jacob et un jeune poète, qui n’est pas tout à fait un hommage... Philippe Duroux revient sur cette rencontre entre Max Jacob et le jeune SS dans un récit qui paraît chez Flammarion. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Olivier Rasimi revient sur les derniers jours du poète converti au catholicisme et tenté par la mystique dans un essai intitulé Saint Max (Actes Sud). Fabula en donne à lire un extrait…

Rappelons la parution en 2024, déjà saluée par Fabula, des Miroirs d'astrologie (Gallimard) co-signé par Max Jacob et Claude Valence, avec des illustrations par Christian Lacroix. Ainsi que le Dictionnaire Max Jacob dirigé par Alexander Dickow et Patricia Sustrac (Classiques Garnier), et, plus haut dans le temps, le volume des Œuvres paru dans la collection Quarto (Gallimard).

(Illustr. : Portrait de Max Jacob, une huile sur toile peinte par Jean Metzinger en 1913)