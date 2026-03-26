BDFIL Festival. 20e édition (Lausanne)

Pour célébrer cet anniversaire en grand format, le festival accueillera plus d’une centaine d’artistes, parmi lesquels Zep, Boulet, Charles Berberian, Guy Delisle, Marcello Quintanilha, Fanny Vaucher, Sandrine Deloffre, Emilie Gleason ou encore Hélène Becquelin, aux côtés de son invitée d’honneur Mirion Malle et d’une riche délégation venue du Québec. Au total, plus de 80 rencontres, projections, visites et performances seront proposées du 27 avril au 10 mai 2026, dans le quartier de la gare de Lausanne.

Cette année encore, BDFIL propose une programmation foisonnante : workshops, visites guidées, conférences et tables rondes aborderont des thématiques variées telles que les liens entre bande dessinée et cinéma, la bande dessinée documentaire, la famille, l’espace, l’humour ou encore les questions queer. Les performances rythmeront également le festival, avec notamment un concert dessiné, des duels graphiques, un spectacle d’improvisation dessinée ou encore une conférence dessinée autour du complotisme.

En complément de cette riche programmation : projections de courts métrages, une séance spéciale au Capitole, un programme OFF foisonnant, ainsi que les soirées du festival avec, entre autres, une Silent Party, un karaoké et un concert dessiné à la Datcha. Le prolifique Espace Micro-édition fera également son retour à la Maison de Quartier Sous-Gare du 1er au 3 mai, réunissant plus de 25 structures venues de Suisse et d’Europe.

Le programme est à découvrir en détail dès maintenant sur le site internet du Festival…