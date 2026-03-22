Manon Berthier, "Lectures politiques de la fantasy au prisme du genre : histoire, théorie, critique (France, États-Unis, Royaume-Uni, 1969-2025)"

Manon BERTHIER soutiendra sa Thèse de doctorat en littérature générale et comparée

le jeudi 2 avril 2026

LECTURES POLITIQUES DE LA FANTASY AU PRISME DU GENRE. HISTOIRE, THÉORIE, CRITIQUE (FRANCE, ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, 1969-2025)

Jury

Anne BESSON, Professeure de littérature générale et comparée, Université d’Artois

Emmanuel BOUJU, Professeur de littérature générale et comparée, Sorbonne Nouvelle

Mélanie BOURDAA, Professeure de sciences de l’information et de la communication, Université Bordeaux Montaigne

Vincent FERRÉ, Professeur de littérature générale et comparée, Sorbonne Nouvelle - directeur

Mélanie JOSEPH-VILAIN, Professeure de littératures anglophones, Université Bourgogne Europe - rapportrice

Marie-Jeanne ZENETTI, Professeure de littérature française, Université Lumière Lyon - rapportrice



Cette thèse part du constat d’un écart significatif entre le recours à la fantasy pour figurer en littérature des mondes alternatifs, féministes notamment, et un intérêt relativement tardif et marginal des approches féministes et plus largement politiques à l’égard de ce genre littéraire. Elle propose ainsi d’en analyser la réception critique dans des contextes variés, tant culturels (français, étatsunien, britannique) qu’exogènes (universitaire, journalistique) ou endogènes (c’est-à-dire interne au milieu ou « fandom » des fictions de l’imaginaire). Le genre (gender) apparaît comme un principe structurant des discours génériques, sur les plans de la théorie, de la réception, et de l’histoire littéraire.

Ce travail propose trois regards croisés sur ce que peut produire la confrontation de la catégorie littéraire de la fantasy et de la catégorie d’analyse du genre, en s’intéressant d’une part aux conditions de possibilité d’une lecture politique de la fantasy au prisme du genre ; d’autre part à l’« imaginaire générique », au genre du genre de la fantasy ; enfin à quelques éléments significatifs d’une histoire culturelle de la fantasy en ce qu’elle est structurée par des rapports sociaux. Il met en évidence la façon dont ce genre littéraire est discursivement construit comme un genre genré, et fonctionne notamment comme un revers « féminin » de la forme voisine de la science-fiction. Il met également en lumière les apports scientifiques, symboliques et épistémologiques d’une lecture de la fantasy au prisme du genre, et enrichit la réflexion sur ses enjeux politiques.

Mots clés : fantasy, poétique des genres, littérature et politique, critique, réception, histoire littéraire, études de genre, études culturelles, études sur les fans