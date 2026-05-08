Être une femme noire

Que signifie concrètement être une femme noire en France aujourd’hui ? Sarah Fila-Bakabadio, historienne de l’Atlantique noir, livre le résultat de ses recherches et de son enquête dans un essai sous le titre Être une femme noire en France (Seuil). Elle a recueilli la parole de quatre femmes : Maëlys, une étudiante de l'autrice et la première à l'interroger sur sa vie d'universitaire métisse ; Ayana, Afro-américaine, professeure de Pilates et mannequin ; Pélagie, Congolaise et fille de diplomate ; Marie-Anne, une Martiniquaise de Saint-Joseph. Chacune raconte son ordinaire – le poids du patriarcat, le racisme genré, mais aussi la diversité des mondes afro et la sororité – rarement décrit, et jamais avec leurs mots. Elles incarnent pourtant une condition caractéristique d’une double modernité : être femme et noire. Elles vivent concrètement "l’intersectionnalité", cette notion souvent mal comprise mais essentielle pour saisir simultanément les discriminations raciales, sociales et de genre, mais aussi la beauté et la fierté d’être ce qu’on est.

Paraît dans le même temps l'essai de Nana Darkoa Sekyiamah sur La vie sexuelle des femmes africaines (éd. Philippe Rey). Depuis plus de dix ans, Nana Darkoa Sekyiamah parle de sexe avec des femmes africaines de tous horizons. Dans un monde où les femmes noires, qu’elles soient du continent ou afro-descendantes, ont rarement accès à une véritable éducation sexuelle, où la société leur répète qu’elles doivent se plier à des normes, parler de sexualité en public est un acte politique. Une trentaine de femmes issues du continent et de sa diaspora racontent avec franchise leurs histoires intimes et sexuelles. Qu’il s’agisse d’assumer une vie polyamoureuse au Sénégal, de trouver une communauté queer en Égypte, de concilier religion et plaisir au Cameroun, ou de retrouver son intégrité par l’abstinence aux États-Unis, ces récits révèlent le chemin singulier de chaque femme vers sa propre sexualité.