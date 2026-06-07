Beyrouth rivage

Réunis au sein du collectif Beyrouth Rivages, Camille Ammoun, Stéphanie Hage, Maylis de Kerangal, Charif Majdalani, Oliver Rohe, Nasri Sayegh et Hyam Yared nous entraînent sur le littoral de Beyrouth, dans un livre né d’une collaboration avec la Maison internationale des écrivains à Beyrouth. Mêlant regard littéraire et photographique, il offre une exploration sensible de ce littoral où se lit la privatisation des espaces communs et les fractures contemporaines urbaines. Les plages, la corniche, les friches bétonnées, les zones privatisées portent les traces de l’histoire libanaise, de la guerre à la reconstruction, de la spéculation immobilière aux résistances citoyennes. C’est Beyrouth tout entière qui se donne à lire, dans ses ambitions et ses failles.
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