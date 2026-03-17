Les femmes en mobilité (sociale, géographique, culturelle) dans la littérature de langue française, XXe-XXIe s. (Lausanne)

Organisée par Tamara Karakus et Camille Ulrich, cette journée doctorale se propose d'interroger, avec plusieurs invitées, diverses représentations féminines de la mobilité en littérature.

La journée doctorale s'intéresse aux représentations féminines dans la fiction de langue française (transcontinentale), en envisageant de nombreuses formes de mobilité : géographique, sociale, culturelle, mentale,…. Il s'agit, avec les recherches doctorales en cours, de mettre en réseau diverses formes de mobilités (mouvance, fluidité, transferts, départs, refus des assignations,…) pour en interroger les enjeux et les effets, dans les textes. Ce motif peut être convoqué en critique ou en histoire littéraire, en lien avec les Gender Studies : nous souhaitons que différentes orientations de recherche puissent dialoguer.

Au programme :

10h45 : Conférence de Laélia Véron

13h45 : Conférence de Rafaela Wenk

15h15 : Projection du documentaire "Je suis Noires" des réalisatrices Rachel M'Bon et Juliana Fanjul