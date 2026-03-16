Colloque international

Réception, impacts et mémoire de la révolution de 1956 dans le monde francophone

Budapest et Szeged, les 29 et 30 octobre 2026.

Organisé par le Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged,

le Centre régional de l’Académie hongroise des sciences de Szeged

et l’Institut français de Hongrie.

À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la révolution hongroise de 1956, le Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged et l’Institut français de Hongrie organisent conjointement à Budapest et à Szeged un colloque scientifique de deux jours consacrés au retentissement de cet événement majeur de l’histoire contemporaine dans le monde francophone. Soulèvement populaire d’une rare intensité, 1956 demeure une rupture fondamentale dans l’histoire de la seconde moitié du XX siècle. Il est admis que l’écho de la révolution dépasse très largement les frontières de la Hongrie : cette révolution constitue l’une des crises majeures traversées par le bloc de l’Est, tout en marquant un tournant dans le rapport au communisme et à l’Union soviétique en Occident. Pourtant, malgré une bibliographie déjà riche, de nombreux aspects restent encore insuffisamment explorés, tandis que la recherche en langue française sur le sujet demeure fragmentaire. Ainsi, de nombreux pans de la réception de la révolution dans le monde francophone restent à découvrir, notamment dans le sillage de l’ouverture de nombreux document d’archives jusqu’ici inaccessibles pour les chercheurs. Conçu comme un espace de réflexion et de dialogue ouvert, ce colloque s’adresse également à un public non spécialiste. Les participants sont invités à prendre en considération cette orientation dans l’élaboration de leurs interventions. Dans cette dynamique d’ouverture, les propositions émanant d’acteurs extérieurs au champ académique sont pleinement encouragées, dès lors qu’elles contribuent à l’enrichissement des échanges autour des thématiques du colloque.

Appel à contributions

Les angles essentiels retenus et proposés à la discussion sont :

Les partis politiques français face à l’insurrection de 1956 (idéalement explorer la thématique sur 3 niveaux : les partis, la gauche, et le Parti Communiste Français) ;

L’insurrection de 1956 dans la presse française et francophone : traitement en temps réel, et persistances ;

La résonance de l’insurrection de 1956 dans la vie intellectuelle et culturelle française et francophone ;

La diplomatie de la France et des autres États francophones face à l'insurrection de 1956 ;

Les exilés hongrois en France/ dans le monde francophone et leur impact, notamment culturel.

À l’issue de la conférence et après sélection, les actes de colloque feront l’objet d’une publication.

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Les propositions de communication sont attendues en langue française ou hongroise et ne doivent pas dépasser 2000 caractères, espaces compris. Les auteurs sont également invités à joindre une notice biographique à leur contribution par courriel à l’adresse suivante avant le 31 mai 2026 : cuf@cuf.u-szeged.hu et a.courant@inst-france.hu

Les participants ont la possibilité de proposer jusqu’à deux contributions selon les thématiques

ci-dessous.

Chaque contribution peut traiter de la France, d’un ou plusieurs pays francophones ou de la France et des pays francophones.

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Comité organisationnel :

Jean Mendelson, chargé de mission à la direction des Archives du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères ;

Gergely Fejérdy, Université catholique Péter Pázmány (Budapest), directeur adjoint de la fondation Otto de Habsbourg ;

Jérémy Floutier, Université de Szeged ;

Prof. Sándor Csernus, Université de Szeged ;

Prof. László J. Nagy, Université de Szeged.

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Modalités pratiques :

Format de l’événement : en présentiel

Répartition multisite : Comme précisé plus haut, le colloque sera réparti sur deux journées, chacune sur un site différent et les contributions sélectionnées seront réparties ultérieurement par le comité organisationnel. Il est fortement recommandé aux intervenants de participer aux deux journées :

29 octobre au sein de l’Institut français de Hongrie à Budapest

30 octobre dans les locaux de l’Académie hongroise des sciences de Szeged

Pour toute question, merci de vous adresser à : cuf@cuf.u-szeged.hu