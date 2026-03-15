Plutarque et la Tragédie. Colloque annuel du Réseau européen de l'International Plutarch Society (Toulouse)
Plutarque et la tragédie
15 avril 2026
8h30 Accueil
8h45-9h Introduction par Julien Bocholier (Toulouse) et Olivier Guerrier (Toulouse)
Session 1 – Questions textuelles
Présidence : Olivier Guerrier
9h-9h25 Paola Dolcetti (Turin), « Plutarco e le varianti del mito nella tragedia: una survey lessicale »
9h30-9h55 Luisa Lesage (Cordoue), « Une citation tragique polyvalente chez Plutarque »
10h-10h25 Francesca Gaudiano (Salerne), « Le citazioni tragiche nell’An seni respublica gerenda sit »
10h30-11h Pause
Présidence : Delfim Leão
11h-11h25 Marco Antonio Santamaría (Madrid, U. Complutense) : « Zeus en escena: el testimonio de Plutarco sobre el Pesaje de las almas (Psychostasia) de Esquilo y otras obras perdidas »
11h30-11h55 Giovanna Pace (Salerne), « Plutarco e i tragici del IV secolo »
12h-12h25 Michèle Biraud (Nice), « La Vie d’Antoine : de la structuration en action dramatique à la métrique des scènes théâtralisées »
Session 2 – Questions génériques
Présidence : Marie-Hélène Garelli
14h-14h25 Elisabetta Berardi (Turin), « Plutarco e le Fenicie di Euripide: tra retorica e tragedia »
14h30-14h55 Julien Bocholier (Toulouse), « Les emplois figurés chez Plutarque des mots référant à la tragédie »
15h-15h25 Pia De Simone (Milan, U. Cattolica), « Plutarch’s Conception of Tragedy: Navigating Platonic Mania and Aristotelian Katharsis
15h30-16h Pause
Présidence : Giovanna Pace
16h-16h25 Maria do Céu Fialho (Coimbra), « Uma estratégia narrativa de Plutarco: a aplicação do modelo trágico à trajectória existencial de biografados Atenienses »
16h30-16h55 Alberto Romero (Cordoue), « Plutarco y la mímesis: aprendiendo a ser actor »
17h-17h25 Raúl Caballero Sánchez (Malaga) : « Las máscaras trágicas del exilio: Plutarco versus Eurípides »
—
16 avril 2026
Session 3 – Questions éthiques
Présidence : Rainer Hirsch Luipold
10h-10h25 Serena Citro (Salerne), « Tragedia e Politica in Plutarco: la dimensione etica del potere »
10h30-10h55 Delfim Leão (Coimbra), « Buried in Error: Phocion and the Tragic Afterlife in Plutarch »
11h-11h25 Damaris Romero (Cordoue), « ‘¿Por qué...?’ Preguntas trágicas en algunos sueños de Plutarco »
Session 4 – Questions religieuses
Présidence : Valérie Visa
14h-14h25 Joaquim Pinheiro (Madère), « Reading Plutarch’s uses of the term ἀνάγκη »
14h30-14h55 Stefano De Feo (Berne), « Divine Intervention in Plutarch’s Lives: A Narrative Device or a Philosophical Inquiry? »
15h-15h30 Pause
15h30-15h55 Rainer Hirsch-Luipold (Berne), « The Characters of Tragedy and their relation to the Divine in Plutarch »
16h-16h25 Ana Isabel Jimenez San Cristobal (Madrid, U. Complutense), « Religión y filosofía en las Bacantes y otras tragedias de Eurípides a través de la mirada de Plutarco »
—
17 avril 2026
Session 5 – Questions de réception
Présidence : Julien Bocholier
9h-9h25 Olivier Guerrier (Toulouse), « La curiosité d’Œdipe roi : de Plutarque aux commentateurs de l’âge classique »
9h30-9h55 Alexia Dedieu (Innsbruck), « Plutarque dans la réception savante des tragiques grecs : définir et commenter la tragédie »
10h-10h25 Femia Kamper (Berne), « Patriotism and Tragic Pathos: Analysing Volumnia's Characterisation in Plutarch, Shakespeare and Suzzane Collins »
10h30-10h45 Conclusion par Julien Bocholier (Toulouse) et Olivier Guerrier (Toulouse).