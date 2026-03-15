Plutarque et la Tragédie. Colloque annuel du Réseau européen de l'International Plutarch Society (Toulouse)

Publié le par Université de Lausanne (Source : Olivier Guerrier)

Plutarque et la tragédie

Programme

15 avril 2026

8h30 Accueil

8h45-9h Introduction par Julien Bocholier (Toulouse) et Olivier Guerrier (Toulouse)

     Session 1 – Questions textuelles 

Présidence : Olivier Guerrier

9h-9h25 Paola Dolcetti (Turin), « Plutarco e le varianti del mito nella tragedia: una survey lessicale »

9h30-9h55 Luisa Lesage (Cordoue), « Une citation tragique polyvalente chez Plutarque »

10h-10h25 Francesca Gaudiano (Salerne), « Le citazioni tragiche nell’An seni respublica gerenda sit »

10h30-11h Pause

Présidence : Delfim Leão

11h-11h25 Marco Antonio Santamaría (Madrid, U. Complutense) : « Zeus en escena: el testimonio de Plutarco sobre el Pesaje de las almas (Psychostasia) de Esquilo y otras obras perdidas »

11h30-11h55 Giovanna Pace (Salerne), « Plutarco e i tragici del IV secolo »

12h-12h25 Michèle Biraud (Nice), « La Vie d’Antoine : de la structuration en action dramatique à la métrique des scènes théâtralisées »

     Session 2 – Questions génériques 

Présidence : Marie-Hélène Garelli

14h-14h25 Elisabetta Berardi (Turin), « Plutarco e le Fenicie di Euripide: tra retorica e tragedia »

14h30-14h55 Julien Bocholier (Toulouse), « Les emplois figurés chez Plutarque des mots référant à la tragédie »

15h-15h25 Pia De Simone (Milan, U. Cattolica), « Plutarch’s Conception of Tragedy: Navigating Platonic Mania and Aristotelian Katharsis

15h30-16h Pause 

Présidence : Giovanna Pace

16h-16h25 Maria do Céu Fialho (Coimbra), « Uma estratégia narrativa de Plutarco: a aplicação do modelo trágico à trajectória existencial de biografados Atenienses »

16h30-16h55 Alberto Romero (Cordoue), « Plutarco y la mímesis: aprendiendo a ser actor »

17h-17h25 Raúl Caballero Sánchez (Malaga) : « Las máscaras trágicas del exilio: Plutarco versus Eurípides »

 16 avril 2026

    Session 3 – Questions éthiques 

Présidence : Rainer Hirsch Luipold

10h-10h25 Serena Citro (Salerne), « Tragedia e Politica in Plutarco: la dimensione etica del potere »

10h30-10h55 Delfim Leão (Coimbra), « Buried in Error: Phocion and the Tragic Afterlife in Plutarch »

11h-11h25 Damaris Romero (Cordoue), « ‘¿Por qué...?’ Preguntas trágicas en algunos sueños de Plutarco »

    Session 4 – Questions religieuses 

Présidence : Valérie Visa

14h-14h25 Joaquim Pinheiro (Madère), « Reading Plutarch’s uses of the term ἀνάγκη »

14h30-14h55 Stefano De Feo (Berne), « Divine Intervention in Plutarch’s Lives: A Narrative Device or a Philosophical Inquiry? »

15h-15h30 Pause

15h30-15h55 Rainer Hirsch-Luipold (Berne), « The Characters of Tragedy and their relation to the Divine in Plutarch »

16h-16h25 Ana Isabel Jimenez San Cristobal (Madrid, U. Complutense), « Religión y filosofía en las Bacantes y otras tragedias de Eurípides a través de la mirada de Plutarco »

17 avril 2026

     Session 5 – Questions de réception 

Présidence : Julien Bocholier

9h-9h25 Olivier Guerrier (Toulouse), « La curiosité d’Œdipe roi : de Plutarque aux commentateurs de l’âge classique »

9h30-9h55 Alexia Dedieu (Innsbruck), « Plutarque dans la réception savante des tragiques grecs : définir et commenter la tragédie  »

10h-10h25 Femia Kamper (Berne), « Patriotism and Tragic Pathos: Analysing Volumnia's Characterisation in Plutarch, Shakespeare and Suzzane Collins »

10h30-10h45 Conclusion par Julien Bocholier (Toulouse) et Olivier Guerrier (Toulouse).