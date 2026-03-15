Le bruit des données. L'illusion de la rigueur dans la recherche contemporaine (Journée des Jeunes Chercheurs, Safi, Maroc)

Journée des Jeunes Chercheurs

Le Bruit des données : L'illusion de la rigueur dans la recherche contemporaine

Le laboratoire Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances organise une journée des jeunes chercheurs « JJC », sous le thème : Le Bruit des données : L'illusion de la rigueur dans la recherche contemporaine.

L'objectif de cette journée d’étude est d'amener les jeunes chercheurs à interroger la neutralité des outils numériques, à réaffirmer l'importance de l'interprétation humaine (l'herméneutique), à distinguer ce qui relève d'une réelle preuve scientifique de ce qui relève d'un simple artefact technique, afin de garantir la solidité des résultats en sciences humaines et littérature, mais surtout à exposer leur expérience avec la méthode de recherche choisie ou exigée par le corpus. L’événement vise également à susciter un retour d'expérience critique sur les pratiques méthodologiques, qu'elles résultent d'un choix délibéré ou des contraintes propres au corpus étudié.

À travers cette rencontre, nous ambitionnons d’interroger l'hypertrophie de la « méthodologie pour la méthodologie » au sein de la recherche actuelle. Les chercheurs s'inquiètent de plus en plus d'une dérive vers le fétichisme méthodologique, où la rigueur du procédé l'emporte sur l'intérêt du sujet traité. À force de vouloir tout modéliser et tout passer au crible de logiciels, la recherche ne perd-elle pas de vue la complexité du réel ?

Nous privilégierons les contributions qui apporteront quelques éléments de réponse aux questions suivantes :

1. Dans quelle mesure l’outil quantitatif impose-t-il sa propre logique au chercheur, transformant l’objet d’étude littéraire ou social en une simple donnée statistique désincarnée ?

2. Comment les méthodes mixtes peuvent-elles dépasser le simple stade de la juxtaposition pour créer une véritable synergie entre la profondeur de l'herméneutique et la puissance du Big Data ?

3. En cherchant à tout modéliser, la recherche ne risque-t-elle pas de sacrifier les singularités (l’exception, le style, l’imprévu) qui font l’essence même des sciences humaines et de la littérature ?

4. Quels critères de scientificité doit-on adopter pour valider une recherche hybride : la répétabilité statistique ou la finesse de l’interprétation critique ?

5. Quelle place reste-t-il pour l'intuition et la sensibilité du chercheur dans un environnement académique de plus en plus dominé par la rigueur apparente des algorithmes ?

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Bibliographie indicative

Bellet, P., et al. (2022). « La recherche par méthodes mixtes à l’ère du numérique en Sciences Humaines et Sociales », Revue L’HUMAIN.

Corbière, M., & Larivière, N. (2014). Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes : Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé. Presses de l'Université du Québec.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage Publications.

Lemghari, E., Amraoui, A., Problématiser la métaphore, Mots et mondes, Num 2, 2025.

Lahire, B. (1998). L'homme pluriel : Les ressorts de l'action. Armand Colin.

Lamghari, E., Amraoui, A., et al. (2025), « Problématiser la métaphore », Revue Mots et Mondes.

Moretti, F. (2008). Graphes, cartes et arbres : Modèles abstraits pour une histoire littéraire. Seuil.

Passeron, J.-C. (2006). Le raisonnement sociologique : Un espace non poppérien de l'argumentation. Albin Michel.

Aguilera, T., & Chevalier, T. (2021). « Introduction. Les méthodes mixtes : vers une méthodologie 3.0 ? », Revue française de science politique esponsables

Supiot, A. (2015). La Gouvernance par les nombres. Fayard.

Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, T., & Schnapp, J. (2012). Digital_Humanities. MIT Press.

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Événement cordonné par les professeurs :

Rajaa BABALAHCEN, Adil FATHI, Hassan TAKROUR

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Soumettre une proposition

Les participants sont invités à soumettre une proposition en français, en arabe ou en anglais, qui ne dépassera pas 250 mots, et à indiquer au-dessous du résumé le titre de la proposition, le nom de l’auteur et les coordonnées professionnelles. Les présentations dureront 20 minutes.

Les propositions de communication sont à envoyer à :

motsetmondes-revue@uca.ac.ma

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Dates importantes

- Date de la journée d’étude : le 27 avril 2026

- Réception des propositions : le 01 avril 2026

- Notification d’acception ou de refus : le 10 avril 2026

- Publication du programme : le 20 avril 2025

Veuillez noter que la participation à la journée est gratuite et que les organisateurs ne prennent pas en charge les frais de déplacement et d’hébergement des participants.

Les actes de cette journée seront soumis au comité de lecture de la revue Mots et Mondes en vue de leur publication.

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Comité d’organisation

Les membres du Laboratoire Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances.

Comité scientifique

Les membres du Laboratoire Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances.