Sylvain Piron, François et ses frères. Biographie collective de François d'Assise

Au tout début, ils n’étaient qu’une poignée de va-nu-pieds, très jeunes pour la plupart, en rupture avec leurs familles, qui squattaient les églises abandonnées de la plaine d’Assise, logeaient dans des cabanes ou dans les bois. De ville en village, ils annonçaient la paix, l’amour et le pardon. À leur tête, un homme à peine plus âgé qui refusait d’être un chef, mais agissait comme une règle vivante.

Par une lecture attentive des sources liées à François d’Assise ce livre permet d’observer de près ce mouvement naissant, résolu à suivre à la lettre les conseils donnés par Jésus à ses disciples. Très tôt, il fut traversé de tensions lorsque les autorités ecclésiastiques en imposèrent l’institutionnalisation. Pourtant, le sens du projet initial ne fut jamais entièrement effacé, tant que les compagnons surent en préserver la flamme — une flamme qui, depuis lors, n’a cessé d’inspirer de nouveaux disciples de François.

Alliant rigueur historique et sens du récit, cette biographie se distingue par la clarté et la qualité de son style. Fondée sur un examen approfondi de la documentation, elle jette un éclairage inédit sur la vie de François d’Assise et met au jour des épisodes longtemps ignorés. Véritable événement éditorial, ce livre ne renouvelle pas seulement l’image du franciscanisme : il le rend à nouveau présent parmi nous et l’offre comme une source vive d’inspiration.