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Ce qui est rare et ce qui n'a pas de prix

Ce qui est rare et ce qui n'a pas de prix

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

La collection "Le Présent de l'histoire" fondée par Antoine Lilti aux éditions Flammarion accueille la traduction de l'essai de Fredrik Albritton Jonsson et Carl Wennerlind, Politiques de la rareté. Les origines intellectuelles du capitalisme. À l'heure où le capitalisme se heurte aux limites de la planète, aux contraintes imposées par la nature et à l’épuisement des ressources, les deux historiens nous invitent à repenser la conception de la rareté héritée des économistes du XXe siècle, qui continue à prévaloir. Leur essai retrace cinq siècles de réflexion sur les relations entre rareté et abondance, entre maîtrise de désirs humains et maîtrise de la nature. Les auteurs rappellent l’utopie d’un progrès sans limite portée par des savants de la Renaissance, les philosophes des Lumières, ou encore les économistes modernes. Dès le XVIIe siècle, les partisans de la croissance infinie se heurtent à des penseurs plus inquiets : protestants radicaux, poètes romantiques, socialistes révolutionnaires, ou plus récemment, auteurs écologistes, qui invitent à réviser notre conception de l’économie. 