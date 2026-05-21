De l'amour (suite et fin)

De Michel Houellebecq à Eva Illouz, le diagnostic semble partagé : nous irions vers la fin de l'amour, qui serait devenu un espace social dans lequel les individus entrent en compétition et luttent pour la reconnaissance. Ce renoncement à l’amour occulte un fait fondamental, soutient Emmanuele Coccia dans le Traité de l’amour moderne accueilli par les éditions Flammarion. "Nous ne sommes américains, italiens, chinois, nigérians ou brésiliens qu’en raison de la relation érotique de ceux qui nous ont donné la vie. C’est parce que l’on appartient à une certaine famille que l’on devient riche et que l’on dispose de biens et de capitaux. L’amour a produit et préservé la richesse pendant des siècles et continue de le faire. C’est la coïncidence entre l’éros et la généalogie qui fait de l’amour le vecteur fondamental et définitif de l’identité et du patrimoine, le fondement de la structure politique et économique d’une société". Le philosophe propose de ne plus séparer amour des personnes et amour des choses, famille et travail, afin d’éprouver la force du sentiment qui nous lie au monde et aux êtres.

On peut aussi se demander, avec Roger-Pol Droit, Monique Atlan, Que deviennent les histoires d'amour ? (Hermann) : si l’amour se raconte, s’éprouve, se rêve, s’étiole, peut-il être l’objet d’un savoir ? Ne pourrait-il être approché que par des récits, et non des concepts, par la littérature et la poésie, et non par la philosophie ? Les philosophes et experts rassemblés dans ce volume nous invitent à envisager le lien amoureux comme une transformation sans cesse en devenir, tissu sans fin d’histoires humaines. Le sommaire en est d'ores-et-déjà accessible en ligne via Cairn…

Les éditions Les Solitaires Intempestifs réimpriment Clôture de l'amour de Pascal Rambert, écrit pour Audrey Bonnet et Stanislas Nordey, et devenu très vitre après sa création en 2011, un classique pour le XXIe siècle, traduit dans une trentaine d’éditions étrangères et jouée dans une vingtaine de pays. Fabula vous invite à voir la présentation du texte par Pascal Rambert, à en lire les premières pages, ou à parcourir un extrait de la préface signée par Anne-Françoise Benhamou… La pièce revient est à l'affiche au Théâtre de l'Atelier (Paris), du 23 mai au 14 juin 2026, en diptyque avec Sœurs.