Marc Bloch entre au Panthéon

Le 16 juin 2026, Marc Bloch (1886-1944) entrera au Panthéon. L’historien, assassiné par les nazis, rejoint ainsi le cortège des résistants honorés par la Nation. Peter Schöttler brosse son portrait intellectuel dans Marc Bloch, une biographie intellectuelle (Gallimard), dont Fabula donne à lire un extrait… Les mêmes éditions Gallimard rééditent Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, avec une préface inédite de Carlo Ginzburg et la postface signée par Jacques Le Goff pour la première édition de 1983. Paraît aux éditions du Seuil un volume supervisé par Florian Mazel et Yann Potin sous le titre Marc Bloch. L'histoire en résistance, qui revient sur les travaux et le parcours du fondateur, avec Lucien Febvre des Annales d’histoire économique et sociale (1929). On peut lire sur la viedesidees.fr un dossier "Marc Bloch, l'histoire au Panthéon".
Alya Aglan s'interroge de son côté sur La double mort de Marc Bloch (Champs Flammarion), en faisant valoir que l'entrée au panthéon se double dans le cas du juif alsacien d’une réparation symbolique : la patrie réintègre celui qu’elle a elle-même expulsé. Car avant d’être exécuté, Marc Bloch fut rejeté hors de la communauté nationale par les lois antisémites de Vichy : exclu de l’École des Annales qu’il avait fondée, privé de ses droits, spolié de tous ses biens. À la violence de l’occupant s’était ajoutée celle de l’État français, sa mort physique étant précédée d’une mort civique largement absente du récit commémoratif. Aucune célébration ne saurait effacer l’Histoire. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage, ou à découvrir son sommaire en ligne via Cairn…