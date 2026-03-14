Marcel Bénabou revient vers l’œuvre du Président-Fondateur de l'Oulipo, François Le Lionnais (FLL), pour se confronter à nouveaux frais aux audacieuses propositions poétiques que sont certaines de ses « tentatives à la limite » : poèmes de peu de mots, poème d’un seul mot, poème d’une seule lettre, poème de zéro mot. Pour répondre à ces exercices dictés par le démon de la contraction, Marcel Bénabou déploie le potentiel infini de l’interprétation. Dans Aux franges du silence qui paraît au Seuil dans La "Librairie du XXIe siècle", il élève la glose au rang de geste créateur, en nous plongeant aussi dans l'histoire littéraire dont l'Oulipo est partie prenante. Fabula vous invite à lire le tout début de l'ouvrage : "Et si pour commencer…"

(Illustr. : Holorime à répétition par François Le Lionnais, adressé à ses camarades de l'Oulipo dans la circulaire n°24, août 1962. - BnF, Biblioth. de l'Arsenal)