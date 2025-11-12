Les institutions sportives et les pratiques minoritaires (1920-2020) (Pau)

Les institutions sportives et les pratiques minoritaires (1920-2020)

20 novembre AMPHI 150 DEG

Accueil 8:30



8h30. Julien Bois Ouverture du colloque

8h45. Introduction (Loïc Artiaga, Loïc de la Croix)



9h00-10h00. Conférence d’ouverture

Paul Dietschy (Université de Besançon), “Sports dominants, sports des marges. Une histoire de l'hégémonie culturelle des pratiques sportives”.



10h15-12h00. Session 1. Conflits

Marius Guyon, Etienne Pénard (Université catholique de l’Ouest), “La Fédération Française de Culture Physique (1934) : genèse, portées et limites d’une fédération marginale”



Etienne Pénard (Université catholique de l’Ouest), “Le Maccabi France (1935) : une fédération « sans histoire »”

Yvan Gastaut (Université Côte d’Azur), “Le conflit futsal-FIFA (1930-1980)”

Julie Grall (Université de Bretagne Occidentale), Doriane Gomet (Université catholique de l’Ouest), Etienne Pénard (Université catholique de l’Ouest), “Une inféodation problématique : cas du badminton en France (1944-1978)”



12h00. Entretien avec Patrice Estanguet

14h00-15h30. Outils



Alexandre Reubrecht (EHESS), “Cartographier des communautés sportives transfrontalières : l’exemple des collaborations entre capoeiristes en France, en Suisse et en Belgique”



Sacha Thiébaud (Université de Besançon), “Quand les SMAC normalisent le jeu musical punk. Vers un monde institutionnel musico-sportif ?”



Pierre Chazaud (Université de Lyon I), “Pratiques minoritaires et cultural studies”

16h-17h30. Identités



Audrey Tuaillon Demésy, Orlane Messey (Université de Besançon), “Quand le folklore prend possession des terrains de sport”



Parwine Patel, Tina Lauzis (Université de la Réunion), “Diffusion et enracinement d’une lutte exotique à l’île de La Réunion” (à distance)



Chloé Rosati-Marzetti, (Université Côte d’Azur), Loïc de la Croix (Université de Pau et des Pays de l’Adour) “La pelote du Plan de Grasse (Alpes-Maritimes)”



21 novembre



9h00. Rencontre avec des acteurs fédéraux

10h15-11h45. Lieux



Laetitia Nadaud (Université de Côte d’Opale), “Loin des manèges. Équitation de pleine nature et résistance aux modèles fédéraux : analyse anthropologique croisée entre la France et la Chine”



Clément Mommessin, Thomas Bauer (Université de Limoges), “Beaublanc, vitrine des sports sans lumière”



André Suchet (Université de Bordeaux), “La descente des canyons secs en Europe méridionale. Une pratique sportive et touristique minoritaire et son évolution dans le contexte de développement des activités d’eau vive et de montagne”

14h00-15h15. Institutionnalisations



Stéphane Mourlane (Université d’Aix-Marseille), “Histoire des sports de démonstration aux Jeux olympiques”



Julie Pincot (Université de Pau et des pays de l’Adour), “Les arts martiaux chinois en France, une impossible institutionnalisation ? (1970-2014)”



Vincent Mourgues (Université Bordeaux Montaigne), “Du tennis-ballon au Futnet : diffusion, codification et institutionnalisation d’une pratique minoritaire (1940-2020)”.



15h45. Conclusions

Fabien Sabatier (Université de Bordeaux)