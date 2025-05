Anne Duprat, Fiona Mc Intosh-Varjabédian, Alison James, Anne-Gaëlle Weber (dir.), Le hasard. Littérature, arts, sciences, philosophie

Pourquoi aimons-nous le hasard, et quel rôle joue cette attirance dans notre compréhension du monde ?

Depuis la Renaissance, l’Occident ne cesse de redécouvrir l’aléatoire ; chaque époque annonce une nouvelle ère de la contingence. À l’émerveillement ou l’inquiétude succèdent alors le doute (n’est-il que le produit de notre ignorance ?) puis la résignation : il n’y a, au fond, pas de hasard. L’intérêt qu’il suscite s’explique donc par le gain de connaissance que l’on peut en attendre. Un phénomène inexplicable montre l’insuffisance de nos descriptions du monde et nous donne ainsi une chance d’accéder à un nouveau paradigme scientifique, où le hasard n’a plus de place – jusqu’à l’apparition de l’irrégularité suivante.

Mais dans cette transition entre deux certitudes, nous prenons le temps de reconnaître l’importance unique de ce qui n’a pas de cause, et la beauté de ce qui n’est apparemment produit par rien. Ce livre est consacré à l’exploration de ce moment suspendu entre l’ignorance et le savoir, que nous remplissons d’images, d’histoires, de jeux et de théories qui modélisent notre rapport essentiel à la contingence.

Anne Duprat, directrice de l’ouvrage, est professeure de littérature comparée à l’Université de Picardie et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille) et Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) ont co-dirigé avec elle la première partie (Imaginaires littéraires et artistiques du hasard : éléments pour une histoire (xvie-xxie siècle)), et Alison James (Université de Chicago) la deuxième partie (Arts, pensées et pratiques du hasard : approches croisées).