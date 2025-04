Lettre de soutien à la présidente de l'Université Lumière Lyon 2 et à l'institution universitaire

"Nous, membres des communautés universitaires (enseignants et/ou chercheurs, docteurs, doctorants, personnels BIATSS, intervenants vacataires, étudiants...), sommes attachés aux libertés académiques, au pluralisme, au débat d’idées et à la laïcité. Suite aux événements ayant eu lieu à l’Université Lumière Lyon 2 ces dernières semaines et aux tentatives d’exploitation politique qui en ont été faites, nous tenons à exprimer notre ferme soutien à la présidente de l’Université Lumière Lyon 2 face aux attaques injustifiées et mensongères dont elle fait l'objet. La gestion de ces événements a démontré un respect rigoureux des procédures : condamnation de l’interruption d’un cours par un groupe d’individus, signalement immédiat aux autorités compétentes, mise en place d'une protection fonctionnelle, maintien du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes... Ce sens des responsabilités avait également conduit la présidente à interdire deux soirées de « rupture du jeûne » dans une salle du campus par un petit groupe d’étudiants initialement mobilisés contre les coupes budgétaires dans l’ESR. Autant de décisions qui matérialisent l'engagement de l’Université Lumière Lyon 2 pour la protection des libertés académiques, la défense des valeurs universitaires, le pluralisme de ses communautés constitutives, la laïcité et le souci du vivre-ensemble.

Les tentatives d'instrumentalisation politique qui en découlent sont inacceptables. Contrairement aux récits mensongers circulant dans certains médias et milieux politiques, les faits établis montrent qu'il s'agissait d'une action isolée sans aucun lien avec les fantasmes d’« islamo-gauchisme », de « wokisme » ou encore « d’islamo-wokisme », autant de catégories idéologiques au service de projets réactionnaires témoignant d’une méconnaissance complète de la vie universitaire. Il n’y a jamais eu de pressions religieuses sur les campus de Lyon 2 de quelque nature qu’elles soient. Ces accusations infondées ne visent qu'à diviser notre communauté, stigmatiser nos étudiants et nos personnels, et affaiblir les institutions éducatives et les lieux de savoir.

Derrière ces polémiques stériles se cachent des enjeux bien plus cruciaux pour notre université, et l'enseignement supérieur dans son ensemble : la lutte contre la précarité étudiante et enseignante, l'urgente nécessité de moyens supplémentaires pour accueillir les étudiants et continuer de leur dispenser une formation de qualité, et la préservation d'un espace de débat apaisé et constructif. Le harcèlement diffamatoire inédit contre une présidente d’université, historienne reconnue, spécialiste de l'histoire de la santé publique, livrée à la haine la plus abjecte sur les réseaux sociaux et les médias Bolloré ne font que détourner l'attention de ces enjeux fondamentaux. Ces défis méritent pourtant toute notre énergie, bien plus que les controverses artificielles alimentées par des agendas politiques locaux et nationaux.

Nous appelons l'ensemble de nos communautés universitaires - enseignants-chercheurs, personnels et étudiants - à faire preuve de solidarité et de responsabilité face à ces assauts contre les libertés académiques et contre l’autonomie politique des universités, assauts alignés sur ceux déployés aux Etats-Unis d’Amérique par Donald Trump. C'est ensemble, dans le respect mutuel et l'attachement à nos valeurs communes de laïcité, de pluralisme disciplinaire, social et culturel, que nous surmonterons ces épreuves et continuerons à faire vivre la mission fondamentale du service public universitaire.

Pour toutes ces raisons, nous condamnons les appels à démission de la présidente de l’Université Lumière Lyon 2 et rappelons le nécessaire respect de l’indépendance politique des universités. C'est à ce prix que nous maintiendrons nos établissements comme sanctuaires du savoir et de la pensée critique."

France Universités (le collectif des présidents d'Université) a apporté son soutien à la présidente de l’Université Lumière Lyon 2

https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-apporte-son-plein-soutien-a-la-presidente-de-luniversite-lumiere-lyon-2/