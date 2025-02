Théâtre et Shoah

Le théâtre s’avère être une entrée privilégiée pour acquérir un savoir sur la Shoah et le transmettre en le faisant partager collectivement aux publics de toute qualité. En effet, les questions de la violence, de la représentation, de l’émotion ou du destinataire y sont présentes et débattues très différemment qu’au cinéma ou en littérature, ou par les historiens. Mémoires en jeu ouvre sur son site un portail consacré à la place importante que tient la Shoah dans les créations théâtrales. Le site conçu en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah répond à une vocation à la fois scientifique, rassemblant des études académiques, et pédagogique, permettant aux enseignants d’enrichir leur travail avec un corpus peu sollicité malgré sa richesse.