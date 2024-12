Charles Stépanoff, Attachements

Comment nous relions-nous à notre environnement et comment nous en détachons-nous ? Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des sociétés dont les rapports au milieu vivant se sont appauvris au point de menacer notre monde de devenir inhabitable ?

On a longtemps défini les humains par les liens les unissant les uns aux autres. Or ils se distinguent aussi par les relations singulières qu'ils établissent au-delà d'eux-mêmes, avec les animaux, les plantes, le cosmos. Sur tous les continents, chasseurs-cueilleurs, horticulteurs ou pasteurs nomades interagissent de mille manières avec une multitude d'autres êtres. Partout, les groupes humains s'attachent affectivement à des animaux qu'ils apprivoisent et avec lesquels ils partagent habitat, socialité et émotions. Notre ouverture à l'altérité va même plus loin. Nous établissons des relations fortes avec les esprits des montagnes et des fleuves, avec des dieux ou des ancêtres. Nous sommes étonnamment polyglottes, capables d'échanger avec un oiseau, une étoile, un esprit. Longtemps ignorée, cette disposition apparaît fondamentale dans le rapport singulier que nous avons construit avec notre environnement au fil des millénaires.

En s'appuyant sur l'anthropologie évolutionnaire, l'archéologie, l'histoire, l'ethnographie et ses propres enquêtes de terrain menées en Sibérie et en France, Charles Stépanoff compare différents contextes anciens et actuels, proches et lointains, où les humains s'attachent d'autres espèces. Au fil d'un parcours captivant qui l'amène à repenser intégralement des phénomènes fondamentaux comme le processus de domestication, la genèse des hiérarchies ou la construction des États prémodernes, il explore cette question inédite : comment les attachements au milieu vivant transforment-ils les organisations sociales ?

Sommaire

Introduction

Première partie. S'attacher



Chapitre 1. Les affres d'un prédateur empathique

Cas de conscience

L'évolution de l'empathie au-delà de l'humain

Aux origines du partage



Chapitre 2. Des humains polyglottes

Des bébés presque humains

Chanter pour les bébés

L'erreur de Kant



Chapitre 3. Adopter au-delà de l'humain

Vivre avec les aigles

Un monde d'apprivoisements

Familiers et ennemis en Amazonie

Pourquoi les Indiens n'ont-ils pas laissé les pécaris se domestiquer ?

Plantes domestiques amazoniennes

Les incompatibilités affectives

Homo adoptans.

Pistes pour la domestication



Chapitre 4. Enchantements trans-espèces

Apprendre la polyglossie

Tou-tou-lou-dou-lou-ou



Chapitre 5. Le rituel comme communication trans-espèces radicale

Des animaux passeurs vers l'au-delà

De l'art de dialoguer avec l'invisible

L'homme, animal polyglotte



Deuxième partie. Le pacte domestique



Chapitre 6. Le paradoxe du renne

Entre piétin et loup

Un lien de sel et d'urine

Un troupeau de personnalités

Itinéraire et paysage partagés

Autonomie animale et engagement conjoint



Chapitre 7. Un pouvoir modernisateur

Collectivisation en pays tozhu

Améliorer les animaux, gouverner les humains



Chapitre 8. Comment l'Eurasie arctique est devenue pastorale

Une période paradoxale

Comment les rennes ont emmené les humains dans la toundra

Une niche écologique pastorale



Chapitre 9. Coexistences intermittentes

De la Mongolie au Kamtchatka : une comparaison nord-asiatique

Élevages du monde

Adoptions pastorales

Des animaux médiateurs avec l'invisible



Chapitre 10. Et l'homme-démiurge domestiqua le monde

Domestikator, ou le péché originel de la civilisation

Cosmologies paysannes

Buffon : une " espèce de création "

Améliorer la nature

Le berceau de la domestication est le Jardin d'acclimatation

L'évolution des espèces et le tabou de l'inceste

En quête de confirmations archéologiques



Chapitre 11. La métamorphose des vivants

Des créations de l'homme ?

Métamorphoses involontaires

Le syndrome de domestication existe-t-il ?

Incapables de survivre sans l'homme ?



Chapitre 12. Repenser la domestication

Communautés hybrides

Comment l'humain s'est autodomestiqué

S'attacher et prendre soin



Chapitre 13. Écologies paysannes

Le Néolithique ensauvagé en Europe

Transferts de fertilité



Chapitre 14. Le pacte domestique

Ils sont venus d'eux-mêmes.

Une immolation originelle

Le don des dieux

Une dette inextinguible

Le chien, gardien du chemin des morts

Troisième partie. Inégalités et ruptures écologiques



Chapitre 15. La quête des origines

Le chemin de la civilisation n'est plus ce qu'il était.

La faute aux céréales ?

L'hypothèse du stockage

Au ciel des idées



Chapitre 16. S'attacher au-delà de l'humain, se différencier entre humains

Festins d'ours

La division sexuelle des attachements



Chapitre 17. Les rêves, les esclaves et la monnaie

Peuples des forêts

Nobles et esclaves de la côte nord-ouest

Ploutocrates californiens..



Chapitre 18. L'énigme du pied

Quand les chefs prennent la place des esprits en Asie du Sud-Est

Amours célestes et origines de l'impôt



Chapitre 19. Porcs-enfants et porcs-richesses en Nouvelle-Guinée

Attachants cochons

Transactions porcines

Les réseaux financiers des big men



Chapitre 20. Comment créer un État ?

L'échec des royaumes du riz céleste

Socio-écologie des rois divins

Alimenter la centralisation

Réseaux denses et réseaux étalés



Chapitre 21. Ruptures urbaines et rattachements terrestres

L'extensification agraire en Mésopotamie

Les palais de la laine

Méga-villages et cités cosmiques

L'effondrement romain

Retour à la taïga



Conclusion

