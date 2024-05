Querelles. Penser par la dispute, de controverses médiévales en questions de médiévistes. Journée d'étude de Questes (en Sorbonne & en ligne)

Dans l’espace feutré des idées, les vertus d’une querelle fervente et enthousiaste ne sont plus à prouver. C’est dans le débat voire la discorde que se trouve l’intérêt des esprits ; la tempête de cerveaux crée un cadre pour mettre en avant de nouvelles pensées. De querelles médiévales en questions de médiévistes, c’est pour révéler le rôle essentiel des controverses dans les muances et les ruptures idéologiques du Moyen Âge à nos jours que Questes organise cette journée d’étude.

Nous proposons d’aborder des enjeux transversaux autour des querelles tout au long de la période, et de porter un regard d’ensemble sur la (ou les) pratique(s) médiévale(s) de l’argumentation. Et puisque nous postulons que les querelles étaient paradoxalement bénéfiques pour la pensée au Moyen Âge, nous souhaitons également adopter, au cours de l’événement, une démarche réflexive sur des problèmes méthodologiques de médiévistes, afin de contribuer pleinement à l’avancée, non seulement théorique, mais aussi pratique, de la recherche en études médiévales.

Créé en 2001 par des doctorants de la Sorbonne, le groupe Questes est une association interdisciplinaire et interuniversitaire proposant des séminaires mensuels, organisés et animés par des doctorants médiévistes. Questes rassemble aujourd'hui plus de cinq cents personnes en France, en Europe et dans le monde.