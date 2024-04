Contrat post-doctoral en littérature médiévale (12 mois) - projet Imaginarm (Montpellier)

Contrat post-doctoral en littérature médiévale - projet Imaginarm

Le projet IMAGINARM vise à fournir une étude exhaustive de l’héraldique arthurienne depuis ses débuts au XIIIe siècle jusqu’au XVIIe siècle, d’après ses trois canaux de transmission (les textes où les armoiries sont décrites, les enluminures des manuscrits où les artistes ont peint des armoiries reconnaissables, les armoriaux qui mettent en scène les écus des chevaliers).

La/le chercheur/euse post-doctoral.e aura pour mission spécifique de contribuer à cette recherche en s’intéressant aux textes et manuscrits arthuriens qui font partie de ce qu’on appelle la Queste « post-vulgate » (en particulier la Queste de Paris, BnF, fr. 343 et d’Oxford, Rawlinson D 874, ainsi que la partie Queste dans la compilation arthurienne du BnF, fr. 112). Il/ elle contribuera à envisager les possibilités pour pérenniser les recherches en cours, y compris par la conception d’un projet européen ERC.

La/le chercheur/euse pourra se voir confier les missions suivantes :

- Transcription de manuscrits

- Analyse littéraire et philologique

- Analyse codicologique

- Analyse iconographique

- Conception de projet

Conditions de candidature

- Être titulaire d’un doctorat (littérature médiévale)

- Avoir des compétences dans certains des domaines concernés par le projet (littérature arthurienne, héraldique, iconographie, paléographie, codicologie, philologie, analyse littéraire)

- Avoir une maîtrise du français moderne, écrit et oral, et si possible de l’anglais

Modalités de candidature

- CV

- Lettre de motivation (2 pages max) expliquant brièvement le parcours, l’adéquation avec le poste, le cadre d'analyse envisagé

- Envoi de la thèse de doctorat et d’une autre contribution scientifique au choix

- Envoi des candidatures au responsable du projet avant le 19 juin 2024 minuit à l’adresse suivante : francesco.montorsi@univ-lyon2.fr