Pratiques 199-200, « Discours animaux, discours sur les animaux »

Dossier dirigé par Sophie Milcent-Lawson

Résumé :

Ce numéro pluridisciplinaire (linguistique, littérature, didactique) entend mettre à l’honneur des corpus émergents appelés à entrer dans le périmètre des textes enseignés et analysés auprès des publics scolaire et universitaire, dans la dynamique du développement des humanités environnementales. Les études ici rassemblées éclairent les enjeux de productions textuelles et iconographiques qui tout à la fois mettent en scène des « discours » animaux et sont porteurs d’un discours sur les animaux, tout en apportant des outils d’analyse novateurs et en illustrant des méthodologies parfois elles-mêmes émergentes. Le dossier comporte vingt contributions. Quatre volets répartissent les articles selon leur dominante linguistique, littéraire et didactique, même si la majorité des travaux présentés croisent ces différentes perspectives.

Le premier volet propose quatre études développant approches théoriques et propositions linguistiques inspirées de la sémiolinguistique, de l’énaction, de l’analyse énonciative de la notion de point de vue et de la sociostylistique. Le deuxième volet analyse quant à lui comment certains discours publicitaires, argumentatifs (issus d’essais comme de fictions) mais aussi iconographiques véhiculent des discours sur les animaux, notamment à travers les thématiques de la chasse et de la corrida ou encore de la souffrance animale, problématisée dans son rapport à l’art. Le troisième volet intitulé « déploiements littéraires et horizons stylistiques » présente un panorama des enjeux et modalités propres aux œuvres littéraires qui prêtent la parole à des animaux et leur imputent des discours, convoquant des corpus du XVIe siècle à l’époque contemporaine. S’y manifeste la très grande variété des formes poétiques et langagières que peuvent revêtir ces discours imaginaires, et s’y esquisse les contours d’une mutation de nos représentations de l’animal. Le quatrième et dernier volet du dossier offre pour finir des propositions didactiques de la maternelle à l’université, illustrant la richesse des corpus mettant en scène des animaux. Dans une perspective d’enseignement, les quatre études de cette section s’attachent aussi bien aux questionnements soulevés par la question animale qu’aux enjeux linguistiques et discursifs que la prise en considération du point de vue des vivants autres qu’humains permettent d’aborder dans les textes.

Cette livraison est complétée par des comptes rendus critiques en lien avec la thématique animale. Elle se clôt par deux articles de varia hors dossier, dont l’un fait écho aux débats revenus dans l’actualité toute récente concernant la nécessité d’une réforme de l’orthographe.

Sommaire :

Approches théoriques et propositions linguistiques

Laurent Perrin, Le biais de la raison pour l’esprit et le langage humain. Par rapport à quelques autres animaux

Hugues Constantin de Chanay, La communauté des vivants : une approche énactive du site L214

Alain Rabatel, Représenter la vie intérieure des animaux

Laurence Rosier, Du discours rapporté à la dilution énonciative : un paradigme stylistique pour une écriture bestiaire ? A partir de l’exemple d’Un chien à ma table de Claudie Hunzinger

Analyse de discours et ouvertures trans-sémiotiques

Marc Bonhomme, Les animaux dans les slogans publicitaires : analyse rhétorique

Catherine Kerbrat-Orecchioni, Engagement explicite, engagement implicite. L’exemple du discours sur la chasseJean

Claude Guerrini, La corrida au crible des valeurs. Une approche argumentative

Yann Tholoniat, L’ombre au tableau : ce que l’art britannique (ne) dit (pas) de la souffrance animale

Déploiements littéraires et horizons stylistiques : représenter des “discours animaux” en littérature du XVIe siècle à l’époque contemporaine

Cécile Huchard, Voix sans discours, discours sans voix : sur quelques anecdotes animalières du XVIe siècle

Camille Delattre, Des savoirs sur les animaux dans les écrits poétiques (XVIIe - XVIIIe siècles)

Nicolas Picard, Discours et langages animaux littéraires du début du XXe siècle à l’entre-deux-guerres. Une approche zoopoétique

Perrine Beltran, Gros-Câlin de R. Gary/É. Ajar : un texte zoomimétique ? Étude d’un style contre-cognitif

Propositions didactiques de la maternelle à l’université

Florence Gaiotti, Les animaux meurent dans les albums pour enfants. La représentation de la mort des animaux : versant humain, versant animal

Florence Charles, La fiction animalière comme voix/voie pour appréhender l’ironie à l’école élémentaire

Virginie Tellier, La griffe du greffier. Autobiographies félines chez Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et Joann Sfar

Jodie Lou Bessonnet, Reconstruire le point de vue animal : retour sur un atelier de réécriture à l’université

Notes de lecture et comptes rendus en lien avec le dossier

Marianne Doury, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Nous et les autres animaux. Limoges, Lambert-Lucas, 2021, 624 p. Suivi de Catherine Kerbrat-Orecchioni, « Ce ne sont que des animaux ». Le spécisme en questions. Éd. Le Pommier, 2023, 467 p.

Bénédicte Shawky-Milcent, Nathalie Prince & Sébastian Thilge (dirs), Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse. Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2023, 543 p.

Yann Tholoniat, Vincent Lecomte, L’Art contemporain à l’épreuve de l’animal. Paris, Éd. L’Harmattan, 2021, 231 p.

Yann Tholoniat, Alice Crary & Lori Gruen. Animal Crisis. A New Critical Theory. Cambridge, Polity Press, 2022, 136 p.

Varia

Présentation des varias

Tatiana Taous, Transcatégorisation grammaticale : focus sur les interrelations entre adjectif qualificatif et adverbe à travers les échanges en ligne entre enseignants.

Liliane Sprenger-Charolles, Les délires de l’orthographe du français

Revue publiée par le Centre de recherche sur les médiations (Crem).