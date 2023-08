Charles-Frédéric Necker, Journal d’un voyage en Italie et en Allemagne, 1721-1722 (éd. Vanessa de Senarclens & Martin Wrede)

Charles-Frédéric Necker

Journal d’un voyage en Italie et en Allemagne (1721-1722)

Édition scientifique de Vanessa Senarclens et Martin Wrede

Paris, Classiques Garnier, Correspondances et mémoires, 2023

Le Journal d’un voyage en Italie et en Allemagne est une source originale, inédite à ce jour, écrit en 1721 et 1722 par Carl Friedrich Necker (1686-1762), père de Jacques Necker, le ministre de Louis XVI, et grand-père de l’écrivaine des Lumières, Germaine de Staël.

Table des matières…