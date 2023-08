Georges Banu, Le Théâtre et l'Esprit du temps

Georges Banu explore le processus qui naît de l’émergence et analyse ses conséquences, jusqu’à l’érosion et l’épuisement de la radicalité propre à l’esprit du temps. En trente chapitres, il dresse un panorama des ruptures essentielles qui ont marqué le théâtre européen.

Georges Banu a été pour les gens de théâtre un éclaireur qui a su, avec finesse et perspicacité, restituer le récit de la scène moderne dont il a été plus qu’un spectateur-témoin, un de ses fervents acteurs, sur la ligne de crête entre théâtre et vie. Il en a brillamment décrypté les arcanes, exalté sa grandeur sans en méconnaître les misères, analysé ses pouvoirs et ses séductions, scruté ses paradoxes les plus subtils.

Dans les textes qu’il a réunis pour ce volume, il dissocie les positions de différents types d’artistes à l’égard du « nouveau » et de son insertion sur la scène contemporaine. Il distingue les découvreurs des suiveurs et des épigones. Il explore le processus qui naît de l’émergence et analyse ses conséquences, jusqu’à l’érosion et l’épuisement de la radicalité propre à l’esprit du temps.

En trente chapitres, Georges Banu dresse un panorama des ruptures essentielles qui ont marqué le théâtre européen. Parmi elles, l’ouverture pluriethnique, le corps travesti, l’exil et son impact sur les créateurs, les spectacles longue durée au goût d’aventure de l’extrême. Le livre analyse également des motifs récurrents de la mise en scène tels que « le monde comme hôpital » ou « le traitement de la guerre » en repérant les solutions inédites qui permettent d’enrichir le champ visuel de la scène contemporaine.

On s’aperçoit, en lisant cet ouvrage, de la force et de la lucidité de Georges Banu qui examine le théâtre dans ses rapports avec ce qui surgit dans le présent et le bouleverse. Ainsi en va-t-il d’un processus propre à l’art occidental qui épouse le mouvement des idées, des formes et de la vie elle-même.