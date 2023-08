Parties - corps : microformes de l'organique dans la littérature, l'art et le cinéma (Colloque junior franco-allemand, Mayence)

Quelles nouvelles perspectives, questions et problématiques épistémologiques et esthétiques apparaissent lorsque l'on déplace le regard du corps en tant que forme totale vers ses différents composants ? Depuis la pandémie, les microformes organiques, c'est-à-dire les mondes corporels invisibles à l'œil nu tels que les bactéries, les hormones, les virus et les microparticules, ainsi que leur visualisation esthétique, occupent une place de plus en plus centrale non seulement dans les débats scientifiques (naturels), mais aussi dans les représentations littéraires, cinématographiques et artistiques du corps.

Le colloque interdisciplinaire franco-allemand "Körper-Teile. Mikroformen des Organischen in Literatur, Kunst und Film. // Parties - corps. Microformes de l'organique dans la littérature, l'art et le cinéma" se consacrera au développement de ces esthétiques et sémantiques de l'organique en tant que petite forme, en prenant en compte les différentes formes médiales. Le colloque offre un espace pour l'échange de perspectives internationales issues de la théorie scientifique et de la pratique artistique, les perspectives artistiques et théoriques étant considérées comme étant en synergie les unes avec les autres.

Il est financé par la Gutenberg Graduate School of the Humanities and Social Sciences, le service de la promotion de la recherche intra-universitaire de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence et le Laboratoire 'Les Mondes allemands' de l'Université Paris 8.

L'événement est ouvert à toutes les personnes intéressées.

Les langues parlées seront l'Allemand, le Français et l'Anglais.

Voir le programme du colloque…