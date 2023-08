Honoré de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote suivie du Bal de Sceaux et de La Vendetta (éd. Pierre-Georges Castex)

Honoré de Balzac

La Maison du chat-qui-pelote suivie du Bal de Sceaux et de La Vendetta

Édition scientifique de Pierre-Georges Castex

Paris, Classiques Garnier, Classiques Jaunes, 2023

Ces trois drames familiaux déclinent sous des modes différents la question du mariage et de la complexité du sentiment amoureux dans la société d’après 1789. Maniant avec brio le récit réaliste comme la veine romantique, Honoré de Balzac s’y fait le peintre lucide de la modernité et propose une réflexion historique et sociale.

