Cahiers de recherches médiévales et humanistes 2023 – 1, n° 45 : varia

Paris, Classiques Garnier, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2023

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.

Sommaire…

Lire les résumés…