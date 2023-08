Jean Calvin, Sermons sur Ésaïe. Chapitres 42 à 51. (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 19, et Église française de Londres, Ms. VIII. f. 2), 3 vol. (éd. Ruth Stawarz-Luginbühl)

Édité par Ruth STAWARZ-LUGINBÜHL

Avant-propos de Michel GRANDJEAN

Prêchés durant la première moitié de l’année 1558, les cinquante-sept sermons sur Es 42–51, inédits, viennent combler une lacune dans la mise à disposition de l’œuvre homilétique de Calvin. Au moment même où les Églises réformées de France connaissent un important essor démographique tout en continuant à subir les effets d’une politique royale répressive, l’annonce ésaïenne de l’exil babylonien et de la figure providentielle de Cyrus fournissent au Réformateur une matière riche, propice à la réflexion sur les rapports entre Providence divine et action humaine et sur le mystère d’un Dieu qui utilise les ennemis de son peuple comme autant d’instruments pour châtier les siens et les mettre à l’épreuve.

L’édition des sermons est pourvue d’une annotation qui porte sur les enjeux exégétiques, théologiques, historiques et philologiques du texte calvinien. L’introduction replace les prédications dans leur contexte historique et bio-bibliographique, esquisse les principales thématiques traitées et propose une description matérielle des deux manuscrits (Genève et Londres) à travers lesquels ces sermons nous sont parvenus. Les trois volumes sont complétés par un glossaire, un répertoire des expressions proverbiales ainsi que par plusieurs index.

Table des matières

VOLUME PREMIER

Avant-propos

Introduction

Le contexte

Le contexte historique international (1557-1558) : les calamités de l'Église

Le contexte genevois et suisse : le combat incessant contre l'ennemi intérieur

Le contexte éditorial

Le contexte homilétique

Le contexte biographique

La prédication de Calvin : deux éléments formels

La traduction du texte d'Ésaïe

Les incipits des prières finales

Le contenu des sermons sur Es 42–51 : thèmes récurrents et développements particuliers

Unité de l'Alliance et exemplarité de l'Histoire

Des « petits commencements » au miracle : Calvin « dépisteur de Dieu »

Développements d'un intérêt particulier

Description des deux manuscrits

Principes d'édition

Illustrations

Bibliographie

TEXTE DES SERMONS SUR ES 42–51

1/200. Du vendredi, dernier jour de decembre 1558.

2/201. Du sabmedi, premier jour de janvier 1558.

3/202. Du lundi 10e jour de janvier 1558.

4/203. Du mardi 11e jour de janvier 1558.

5/204. Du mercredi 12e jour de janvier 1558.

6/205. Du jeudi 13e jour de janvier 1558.

7/206. Du vendredi 14e jour de janvier 1558.

8/207. Du sabmedi 15e jour de janvier 1558.

9/208. Du mercredi 19e jour de janvier 1558.

10/209. Du lundi 24e jour de janvier 1558.

11/210. Du mardi 25e jour de janvier 1558.

12/211. Du mercredi 26e jour de janvier 1558.

13/212. Du jeudi 27e jour de janvier 1558.

14/213. Du vendredi 28e jour de janvier 1558.

15/214. Du samedi 29e jour de janvier 1558.

16/215. Du lundi 7e jour de fevrier 1558.

17/216. Du mardi 8e jour de fevrier 1558.

18/217. Du mercredi 9e jour de fevrier 1558.

19/218. Du jeudi 10e jour de fevrier 1558.

VOLUME II

20/219. Du vendredi 11e jour de fevrier 1558.

21/220. Du samedi 12e jour de fevrier 1558.

22/221. Du lundi 21e jour de fevrier 1558.

23/222. Du mardi 22e jour de fevrier 1558.

24/223. Du mercredi 23e jour de fevrier 1558.

25/224. Du jeudi 24e jour de fevrier 1558.

26/225. Du vendredi 25e jour de fevrier 1558.

27/226. Du samedi 26e jour de fevrier 1558.

28/227. Du lundi 21e jour de mars 1558.

29/228. Du mardi 22e jour de mars 1558.

30/229. Du mercredi 23e jour de mars 1558.

31/230. Du jeudi 24e jour de mars 1558.

32/231. Du vendredi 25e jour de mars 1558.

33/232. Du sabmedi 26e jour de mars 1558.

34/233. Du lundi 18e jour d'avril 1558.

35/234. Du mardi 19e jour d'avril 1558.

36/235. Du mercredi 20e jour d'avril 1558.

37/236. Du jeudi 21e jour d'avril 1558.

38/237. Du vendredi 22e jour d'avril 1558.

VOLUME III

39/238. Du sabmedi 23e jour d'avril 1558.

40/239. Du lundi 2e jour de may 1558.

41/240. Du mardi 3e jour de may 1558.

42/241. Du mercredi 4e jour de may 1558.

43/242. Du jeudi 5e jour de may 1558.

44/243. Du vendredi 6e jour de may 1558.

45/244. Du lundi 16e jour de may 1558.

46/245. Du mardi 17e jour de may 1558.

47/246. Du mercredi 18e jour de may 1558.

48/247. Du jeudi 19e jour de may 1558.

49/248. Du vendredi 20e jour de may 1558.

50/249. Du sabmedi 21e jour de may 1558.

51/250. Du lundi penultieme jour de may 1558.

52/251. Du mardi derrenier jour de may 1558.

53/252. Du mercredi premier jour de juing 1558.

54/253. Du jeudi 2e jour de juing 1558.

55/254. Du vendredi 3e jour de juing 1558.

56/255. Du sabmedi 4e jour de juing 1558.

57/256. Du lundi 13e jour de juin 1558.



APPENDICES

Glossaire

Index des expressions proverbiales

Index des noms propres

Index des passages des Calvini Opera

Index des éditions / Traductions de référence de la Bible

Index des références bibliques

Index des matières

Table des illustrations