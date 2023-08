La cérémonie des adieux

Le millénaire médiéval, dominé par l’idée chrétienne que notre vraie patrie n’est pas ce monde, envisage l’adieu tout différemment de l’Antiquité et de la période moderne. Cette dernière, renouant avec l’idée gréco-romaine que l’exil est pire que la mort, va en effet à nouveau lier la question de l’adieu au regret, puis à son corollaire, ce sentiment nouveau qu’est la nostalgie. Au Moyen Âge, au contraire, on part le plus souvent sans espoir de retour et ce sont les diverses variations sur ce thème, de Fortunao à Villon, en passant par les troubadours, les auteurs des Congés d’Arras, Eustache Deschamps et bien d’autres poètes français et latins. Alain Corbellarai consacre son nouvel essai au geste de l'adieu, qui a su inspirer aux auteurs du Moyen Âge quelques-uns de leurs plus beaux accents, sous le titre Je m'en vais... Le geste de l'adieu dans la poésie médiévale.

Paraît également dans la même collection des mêmes éditions Droz un recueil des articles consacrés depuis huit décennies par La Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance à Louise Labbé et aux Euvres de 1555, réunis par Max Engammare, Louise Labé. Vade-mecum.