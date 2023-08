Saison. La revue des séries 2023 – 1, n° 5 (dir. Emmanuel Taïeb)

Saison. La revue des séries 2023 – 1, n° 5

Sous la direction d'Emmanuel Taïeb

Paris, Classiques Garnier, Saison. La revue des séries, 2023

Saison est la première revue papier entièrement consacrée aux séries. Son comité de rédaction composé de journalistes, d'essayistes, d'universitaires et de professionnels du secteur audiovisuel (scénaristes, monteurs, réalisateurs), ainsi que de plumes spécialisées, tous grands amateurs de séries, s'en emparent comme matériau filmique et narratif, mais aussi comme phénomène de société inédit. Chaque numéro propose des articles dédiés à des séries très différentes, et des articles plus transversaux, utiles aux sériephiles consacrés ou dilettantes, aux lecteurs avides d'informations et d'analyses, comme aux fans incollables.

Sommaire…

Lire les résumés…