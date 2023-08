Dima Samaha

Le Pays envolé. Romans libanais de l’émigration (1998-2012)

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèques francophones, 2023

Première étude comparative de romans publiés entre 1998 et 2012, en anglais et en français, par des écrivains libanais émigrés après le début du conflit civil, cet essai explore les stratégies narratives et les procédés historiographiques relevant d’un questionnement permanent autour de la filiation.

