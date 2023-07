Publifarum, n° 38 : "La représentation de la ville dans la bande dessinée"

Publifarum, numéro 38 (2-2022)

La représentation de la ville dans la bande dessinée

Bref descriptif du projet: Le thème de la représentation de l'espace en bande dessinée est intéressant parce ce que c'est un sujet transversal, mais qui peut être décliné selon différentes sensibilités culturelles et stylistiques ; il permet d'ancrer la réflexion dans un contexte précis en la reliant à la perception et à l'expérience personnelle. Ce thème permet de mener une réflexion sur la relation entre l'espace représenté et l'espace de la représentation, celui de la planche et de la case. Dance ce numéro nous nous intéressons à l'espace en tant qu'environnement de vie, à l'espace vécu et perçu plutôt qu'à celui strictement architectural, qui devient souvent un espace intime, lié à l'expérience des auteurs et/ou des personnages.

Sommaire…

Elisa Bricco, Anna Giaufret, Introduction. La représentation de la ville dans la bande dessinée

Elisa Bricco, Le rôle et les enjeux de la ville en guerre dans la bande dessinée (Abirached, Merhej, Satrapi)

Thara Charland, Communautés de balcons : intimité et rencontres dans la BD québécoise contemporaine

Henri Garric, Marches, marcheurs et marcheuses dans la bande dessinée contemporaine française

Anna Giaufret, Wim Remysen , Philippe Rioux, Le corpus Ébullition : un outil pour l’analyse de la représentation de l’espace et du paysage linguistique dans la BD québécoise

Alberto Sebastiani, La “Milano nera” di Scerbanenco e Bacilieri. Dalla lingua del romanzo al linguaggio del fumetto

Témoignages

Johanne Desrochers, Le Festival BD de Montréal. Innovant et créatif depuis 11 ans à Montréal

Michel Hellman, La bande dessinée pour raconter les espaces québécois

