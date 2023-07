Pendant des décennies, la bande dessinée n’a eu aucun nom, ni aucune histoire. Associée à l’enfance et au divertissement, elle était publiée sur des supports éphémères et ne connaissait que rarement les honneurs du livre. D’abord prisée par des collectionneurs nostalgiques des joies de leur enfance, elle a peu à peu gagné en lectorat, puis en prestige.

Benoît Peeters reconstruit le parcours historique d’un genre longtemps déconsidéré et analyse l’évolution du discours à son propos, nous offrant le regard d’un témoin de l’intérieur sur les processus ayant conduit à la reconnaissance du neuvième art.

Benoît Peeters est écrivain, scénariste et biographe d’Hergé, Paul Valéry et Jacques Derrida. Théoricien et critique, il est l’auteur de nombreux essais sur la bande dessinée, le scénario et l’écriture en collaboration. Avec le dessinateur François Schuiten, il a créé en 1983 le cycle des Cités obscures, traduit dans le monde entier. Il est professeur invité au Collège de France sur la chaire annuelle Création artistique en 2022-2023, avec le soutien du Centre national du livre.

—

Table des matières

Thomas Römer

Préface

Benoît Peeters

Un art neuf : la bande dessinée

Leçon inaugurale prononcée le jeudi 27 octobre 2022.