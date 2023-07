Europe, n° 1130-1131-1132 : "Rubén Darío – Juan Rulfo"

Voici mis en lumière deux écrivains considérables. « Lorsqu’un poète comme Darío a traversé une littérature, celle-ci en ressort complètement changée », disait Jorge Luis Borges du père du modernisme latino-américain. Quant à Juan Rulfo, il est l’auteur d’une œuvre intense et brève qui culmine avec Pedro Páramo. Comme l’observe Gabriel García Márquez dans ce numéro : « Ce ne sont pas plus de 300 pages, mais elles sont immenses, et à mes yeux aussi durables que celles que nous connaissons de Sophocle. »

Découvrir le sommaire et le texte de présentation…